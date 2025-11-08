49歳以下で2位

秋ドラマが始まる前には口の端にも上らなかったドラマが、若者の間を中心に人気を集めている。日本テレビ「良いこと悪いこと」（土曜午後9時）である。小学校の卒業から22年後、同級生が次々と殺されるというストーリーだ。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

まず秋ドラマの視聴率ベスト5を見てみたい。

（1）テレビ朝日「相棒」個人5.6％（世帯9.5％）

（2）TBS「日曜劇場 ザ・ロイヤルファミリー」個人5.5％（世帯9.0％）

（3）テレ朝「ちょっとだけエスパー」個人3.7％（世帯6.3％）

（4）フジテレビ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査」個人3.3％（世帯5.8％）

（5）「良いこと悪いこと」個人3.0％（世帯5.1％）。

※10月27〜11月2日、関東地区、ビデオリサーチ調べ

これが、49歳以下の個人視聴率（コア）では、「良いこと悪いこと」が2位に跳ね上がる。1位は「ザ・ロイヤルファミリー」。この視聴傾向がほぼ定着している。

間宮祥太朗、新木優子

主演は2人。塗装店主・高木将役の間宮祥太朗（32）と週刊誌記者・猿橋園子役の新木優子（31）である。助演も含め、ビッグネームは出演していない。脚本を書いているのも新進のガク カワサキ氏（33）。大物出演者、大物作家を売り物にする他局とは対象的だ。

物語は公立小学校の同窓会から始まった。同級生が勢揃いするのは卒業以来、22年ぶり。全員、34歳になっていた。

皆一様に笑顔を浮かべ、再会を喜びあった。だが「週刊アポロ」の記者になっていた猿橋だけは表情が硬い。小6のとき、凄絶ないじめを受けていたからである。

小6の園子は真っ暗な運動用具室に閉じ込められた。大声で「助けてください！」と叫び続けたが、誰も相手にしてくれない。それどころか外から戸を激しく蹴られた。何度も何度も。

これにより園子は閉所恐怖症になってしまい、今もエレベーターに乗れない。ほかにも酷いいじめを受けた。濡れ衣で泥棒扱いされたこともある。いじめたのは男女6人の仲良しグループだった。

子供はときに大人より残酷だ。このドラマはそれを冷徹に描いている。ほかの大半のドラマと違い、子供を天使扱いしない。そこが見どころの1つだ。ドラマ側も小6当時の描写を売り物にしようとしているらしく、回想シーンが異例なほどに長い。

同窓会では卒業前に埋めたタイムカプセルが掘り起こされた。中に入れてあった卒業アルバムを取り出すと、個人の顔写真のうち、園子をいじめた6人の部分だけ黒く塗り潰されていた。これがサインだった。

その日の夜、小6のときにはひんちゃんと呼ばれていた薬剤師の武田敏生（水川かたまり）が殺された。何者かにマンションの上階から突き落とされた。あとから気づくことだが、武田は6人が仲間のことを歌った替え歌「森のくまさん」で真っ先に登場する。

正しい歌詞の冒頭は「あるひ もりのなか」。だが、6人は「あるひんちゃん」と替えていた。アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」を彷彿させる。「そして――」ではマザーグースの童謡「10人のインディアン」の通りに10人が殺された。

小6のときとの因縁はこれにとどまらなかった。武田自身が小6のときに描いた絵と殺され方が符合していた。絵のテーマは将来の夢。絵の武田は空を飛んでいた。殺されるときも空を飛ぶことになった。

次に狙われたのはカンタローこと居酒屋店主の桜井幹太（工藤阿須加）。自分の店に火が付けられた。桜井は救助されたものの、入院中の病院で拉致される。そして全身に火を放たれ、焼死した。桜井は替え歌の2番目に出てくる。殺人は順番通りだ。小6時の夢の絵は消防士。火を消す職業だった。

犯人は普通に考えたら、いじめの被害者・園子だ。動機はいじめの復讐。しかし、園子にはアリバイがある。復讐をするつもりもない。それをやったら、自分もいじめっ子たちと同じ悪い人間になってしまうと考えていた。園子は高木を誘い、犯人捜しを始める。高木は小6のとき、キングと呼ばれていた。リーダー格だった。

子供を冷徹に描く

いわゆる考察ドラマである。もっとも、頭の中を空っぽにして観ても面白い。物語性が強いからだ。小6の子供を現実的に捉えているところもそうだが、「小学校卒業からの22年とはどんな意味を持つのか？」などを考えさせるエピソードが盛り込まれている。

たとえば、元学級委員長の小林紗季（藤間爽子）は小6当時、典型的な優等生だった。現在は区民事務所に勤めている。同窓会の2次会ではタバコを吸った。目の前にいた高木が驚くと、紗季は「みんな変わるわよ」とやや不貞腐れたようにつぶやく。確かにそうだ。しかし驚いた高木の気持ちも分かる。小学校卒業から22年も過ぎたら、変わったって不思議ではない。しかし、人は過去のイメージを引きずりがちだ。

ほかにも物語性を強めている要素がある。「34歳とは何か」を考えさせるところ。人生はまだ先が長いが、そう若いとは言えない微妙な年齢である。

紗季は絵に国会議員になる夢を描いた。だが、現実になっていない。どうやら日常に満足していないらしい。自分の将来が薄ぼんやりと見えてしまうのも34歳ぐらいだろう。

ちょんまげと呼ばれていた羽立太輔（森優作）も6人の仲間の1人。仲間に加わりたくて園子のいじめの輪に入った。卑劣な行為だが、気持ちは分からなくもない。子供に慈愛の心を求めるのは難しい。このドラマは子供の心理描写が巧みだ。

今の羽立は引きこもり。そのくせ同級生の動向には人一倍詳しい。

パソコンで調べているのだ。30代中盤は同級生の動向が気になる最後の世代かも知れない。それより上の世代になると、同級生のことを必要以上に気にしたり、自分と比べたりすることが無意味であることを痛感するようになる。

ニコちゃんことクラブホステスの中島笑美（松井玲奈）も6人のうちの1人。やはり殺された。何者かに歩道から車道に突き飛ばされ、そのままトラックにぶつかり、轢死した。替え歌には3番目に出てくる。笑美の絵には「アイドルになる」という夢が描かれていた。死の前にはクラブのステージでアイドルのように踊っていた。

気になる点は、まず米国のアプリ開発会社社長でターボーこと小山隆弘（森本慎太郎）の存在。やはり6人中の1人だが、中学はほかの5人と違って公立中には行かず、私立中に進んだ。受験が発端となって親友だった高木とは絶交した。小山は私立中に行って良かった思っているのか。

小山はその後、米国に行く。そのまま同国に留まっている。日本に帰りたくない事情があるのか。また、小山は替え歌の4番目に登場し、既に襲われた。頭上から厚手の板ガラスが落下してきた。それを高木が救った。焼け死んだ幹太は二度襲われたが、小山はもう安全圏に入ったのか。

まだある。高木と小山は6人以外にもう1人、遊びの場にいたことを思い出す。誰なのかは記憶にない。このドラマは22年間の空白を巧みに利用している。

園子を運動用具室に閉じ込めた張本人もよく分からない。園子が閉じ込められたとき、6人はやや離れた場所にいたのだ。委員長こと紗季の姿が現場の近くにいたように見えたが、どうなのか。

新木が浮上するか

間宮が演じている高木はワイルドで男気がある。間宮はエリートからヤンキーまで幅広く演じるが、一番のハマリ役ではないか。新木が扮している園子はクールビューティー。やはり格好の役に違いない。

新木の地上波ドラマの主演は6年ぶり2本目。14歳だった2008年に映画デビューし、以降はドラマと映画にほぼ出ずっぱりとなったが、2番手、3番手が多く、なかなか主演が回って来なかった。このドラマのヒットを契機に主演のローテーションに入りそう。

日テレは制作の不備もあって「セクシー田中さん」（2023年）の原作者・芦原妃名子さんが自死してしまったあと、ドラマ現場の体制を刷新したが、なかなか歯車が噛み合わなかった。

秋ドラマは「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（水曜午後10時）、「ぼくたちん家」（日曜午後10時30分）も好調。どうやら復調したようだ。

高堀冬彦（たかほり.ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部