¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê51¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡¡¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡×¤ÇÍ£°ì¡¢ËÜµ¤¤Çµã¤¤¤¿½÷À·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½÷À·Ý¿Í¤ÎÌø¸¶²ÄÆà»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°ËÃ£¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤òº£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤Æ¡£ÊÌ¤Ë²û¤«¤·¤¯¤â¤Ê¤ó¤È¤â¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢Ìø¸¶¤Ï¡Ö4¡¢5Ç¯¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¹ðÇò¡£°ËÃ£¤¬¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¯Ãæ¡¢Ìø¸¶¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡×¤Ç²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿°ÊÍè¤À¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤¬·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤òÇ¥¿±¤·¤¿»þ¤Ë¤ä¤á¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤¦»Ò¶¡º£·î¤Ç6ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ÁÄ¹½÷¤¬¡£¤Ê¤Î¤ÇÀ¨¤¤µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ìø¸¶¤Ï¡Ö¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤ÇÈ¢º¬¤ÎÆ½±Û¤¨¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¤¬¡Öµã¤¤¤¿¤ä¤Ä¡ª¡×¤È»ØÅ¦¡£Ìø¸¶¤Ï¡Öµã¤¤¤¿¤Î¤è¡£¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æµã¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤â¡Öµã¤¤¤¿¤Î¤è¡¢¤·¤ó¤É¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Ìø¸¶¤â¡Ö¤¢¤ì¤¬¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¶¯Îõ¤ËÎÞ½Ð¤Æ¡£ÀÐ¾ö¤Ç¡¢µìÆ»¤ò¤º¤Ã¤ÈÊâ¤¯¤Î¤Ç¡¢¡È¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤è¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦Çã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢ÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤É¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¡¢¤â¤¦ºÇ¸å¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¯¤ó¤ÈÀÐÄÍ¡Ê±ÑÉ§¡Ë¤µ¤ó¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é¡È¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÈÖÁÈ¡£³Î¤«¤Ë¤Ä¤é¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÎÞÎ®¤·¤¿¤Î¤Ï²ÄÆà»Ò¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤À¤è¡£¤Á¤ã¤ó¤Èµã¤¤¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£Ìø¸¶¤Ï¡Ö¤Ç¤¹¤«¤Í¡£·ë¹½¥Ï¡¼¥É¤Ê»þ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¾¾²¬½¤Â¤¤µ¤ó¤ÈÂç°æÀî¹Ô¤Ã¤¿»þ¤È¤«¡£Á´Á³µÙ¤Þ¤Ê¤¤¡¢µÙ·Æ¤·¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡°ËÃ£¤¬¡Ö¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤¢¤ÎÈÖÁÈ¡×¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¤òÂ¥¤¹¤â¡¢Ìø¸¶¤â¡Ö¤¼¡¢¤¼¤Ò¡¢¤¦¡¢»Ç¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÀÐ¾ö¤Çµã¤¤¤Æ¤«¤éºÇ¸å¤«¤â¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£