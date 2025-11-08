ウエストランド河本、“カワサキの旧車”納車を報告「ついに」「かっけぇぇッス」 記念ショット公開
お笑いコンビ・ウエストランドの河本太（41）が7日、自身のインスタグラムを更新。カワサキの旧車『175TR F7』の納車を報告した。
【写真】「かっけぇぇッス」“カワサキの旧車”を納車し、またがるウエストランド河本
河本は先月、お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」に出演した際に、妻に内緒で『175TR F7』を購入したことを告白。オーバーホールなどをお願いしていて「車体価格が60万円だったんですよ。フロントフォークとかキャブレターとかばらして…。で、みなみかわさんに相談したら『めちゃくちゃ（金額）いくで』って言われて。今震えてるんです」「それこそ昨日、NISA解約して…」とカミングアウトしていた。
その後、みなみかわ（43）の動画にも出演。妻にバレたことを明かし、「（奥さんは）何も言ってなくて、朝、離婚届が机の上に…」とまさかの告白をしていた。
この日の投稿では「バイクのお仕事お待ちしております！」と元気につづり、新たな愛車との“2ショット”をアップ。ハッシュタグで「#カワサキF7 #ベストオート #175cc #ツースト」と添え、納車を報告した。
ついにお披露目された河本の愛車に、ファンからは「とうとう！」「ついに買っちゃいましたね」「かっけぇぇッス」「センスいいですね」「似合ってる」などの反響が寄せられている。
