ギタリスト山本恭司（69）が8日、インスタグラムを更新。音楽事務所ヤングジャパンの同窓会への出席を報告し、ばんばひろふみ（75）、矢沢透（76）らレジェンドミュージシャンたちとの貴重なツーショット写真の数々を公開した。

「僕が24歳の頃からずっとお世話になっていた音楽事務所ヤングジャパンの同窓会がありました」とし、「もう右を見ても左を見ても懐かしいミュージシャン、スタッフの方たちだらけ。それはそれは盛り上がりました！！」とつづった。

「あらためて、こんな会ができるなんて、本当に温かいいい事務所だったんだなと感動もしました」と続けた。

また、解散間際には「バンバンさんを誘って『いちご白書をもう一度』を2人で演奏もしましたよ」とし、「2次会はアリスのキンちゃんのお店AGATAHでもうひと盛り上がり。さらに、すぐ近くにバウハウスがあったので、またそこでも2曲演奏。幸せな1日でした」と報告した。

「いつかこんなメンバーでのライブ『ヤンジャ・フェス』も開けたらいいねとみんなが言ってたので、本当に実現するかも」とすると、「かなったらうれしいな」とした。最後は「いくつになっても仲間って本当に素晴らしい！！」と記した。