±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬6Ï¢¾¡¡Ä¼çÎÏ¤ò·ç¤¤Ê¤¬¤é¤â¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Ë²÷¾¡
¡¡11·î8Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°ÀïÂè9ÀáGAME1¤¬¹Åç¸©Î©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬84－70¤Ç¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤ÏÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢±§ÅÔµÜ¤ÏÂè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÈæ¹¾Åç¿µ¤ÈD.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢45－38¤Î7ÅÀ¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â±§ÅÔµÜ¤¬¹¶¼é¤Ç°ã¤¤¤ò¸«¤»¡¢°ÂÄê¤·¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤Ç84－70¤È²÷¾¡¤·¡¢6Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ïー¥Ñー¡¢¥°¥é¥ó¥È¡¦¥¸¥§¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Éé½ý¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥È¥¥¤¬24ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬19ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É11¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¡¢Èæ¹¾Åç¤¬13ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£°ìÊý8¾¡6ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Åç¤Ï¥³¥Õ¥£¡¦¥³ー¥Ðー¥ó¤¬20ÆÀÅÀ13¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹¤¬12ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬11ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º 70－84 ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹
¹¡¡Åç¡Ã21¡Ã17¡Ã15¡Ã17¡Ã¡á70
±§ÅÔµÜ¡Ã21¡Ã24¡Ã23¡Ã16¡Ã¡á84
¡ÚÆ°²è¡Û¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥ºvs±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È