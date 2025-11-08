■ニューシングル「Touring」

2025年12月10日(水)発売

予約＆購入 https://contoncandy.lnk.to/Touring

【初仕様付期間生産限定盤】

SRCL-13439 / CD / ￥1,900 (tax in)

※2026年1月末日生産分まで

©2025 さいとー栄/KADOKAWA/「終末ツーリング」製作委員会

・ジュエルケース仕様

・アニメ「Touring」描き下ろしジャケット

・アニメ「Touring」スマホサイズステッカー(50mm×50mm)封入

[収録楽曲]

1.「Touring」

2.「道化師」

3.「Touring (Instrumental)」

4.「道化師 (Instrumental)」

＜予約/購入特典情報＞

【対象店舗/特典内容】

■Conton Candy応援店：オリジナルスマホサイズステッカー（Conton Candyロゴ）

■楽天ブックス：オリジナルスマホサイズブロマイド（描き下ろしジャケット絵柄）

■Amazon.co.jp：メガジャケ（描き下ろしジャケット絵柄）

■セブンネットショッピング：オリジナルアクリルチャーム（描き下ろしジャケット絵柄）

■全国アニメイト（通販含む）：オリジナルましかくブロマイド（描き下ろしジャケット絵柄）

ご予約はコチラ：https://ContonCandy.lnk.to/Touring

【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※Conton Candy応援店対象店舗、各特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。