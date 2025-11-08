Conton Candy、ニューシングル「Touring」発売決定。アニメ『終末ツーリング』描き下ろしジャケット公開
Conton Candyが、ニューシングル「Touring」を12月10日(水)にリリースすることを発表した。
表題曲「Touring」は、10月クールTVアニメ『終末ツーリング』のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。疾走感あふれるサウンドと、旅の始まりを感じさせるリリックが印象的なナンバーとなっている。
CDジャケットには、TVアニメ『終末ツーリング』描き下ろし絵柄を採用。アイリとヨーコの背景には、Conton Candyメンバー3人の出身高校が“終末”の世界観で描かれており、作品とバンドの歴史が交差する特別なビジュアルに仕上がった。
カップリングには、バンド結成当初の高校生時代に制作され、インディーズ音楽配信サイトで1位を獲得するなど話題を呼んだ楽曲「道化師(よみ：ピエロ)」を収録。彼女たちの原点を感じられる1枚となっている。
さらに店舗別全5種の予約・購入特典も決定した。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。
■ニューシングル「Touring」
2025年12月10日(水)発売
予約＆購入 https://contoncandy.lnk.to/Touring
【初仕様付期間生産限定盤】
SRCL-13439 / CD / ￥1,900 (tax in)
※2026年1月末日生産分まで
・ジュエルケース仕様
・アニメ「Touring」描き下ろしジャケット
・アニメ「Touring」スマホサイズステッカー(50mm×50mm)封入
[収録楽曲]
1.「Touring」
2.「道化師」
3.「Touring (Instrumental)」
4.「道化師 (Instrumental)」
＜予約/購入特典情報＞
【対象店舗/特典内容】
■Conton Candy応援店：オリジナルスマホサイズステッカー（Conton Candyロゴ）
■楽天ブックス：オリジナルスマホサイズブロマイド（描き下ろしジャケット絵柄）
■Amazon.co.jp：メガジャケ（描き下ろしジャケット絵柄）
■セブンネットショッピング：オリジナルアクリルチャーム（描き下ろしジャケット絵柄）
■全国アニメイト（通販含む）：オリジナルましかくブロマイド（描き下ろしジャケット絵柄）
ご予約はコチラ：https://ContonCandy.lnk.to/Touring
【注意事項】
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※Conton Candy応援店対象店舗、各特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
＜Conton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025＞
・11/22(土) 大阪・心斎橋 Music Club JANUS
・11/24(月・祝) 愛知・名古屋JAMMIN’
・11/30(日) 東京・代官山UNIT
一般販売受付中
e+ : https://eplus.jp/contoncandy/
ローチケ : https://l-tike.com/contoncandy/
ぴあ : https://w.pia.jp/t/contoncandy/
