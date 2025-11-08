Conton Candy、ニューシングル「Touring」発売決定！ 表題曲はTVアニメ『終末ツーリング』OPテーマ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Conton Candyが、ニューシングル「Touring」を12月10日にリリースする。

■『終末ツーリング』描き下ろし絵柄を採用したジャケットも公開

表題曲「Touring」は、TOKYO MX、BS11他で放送中のTVアニメ『終末ツーリング』のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。疾走感あふれるサウンドと、旅の始まりを感じさせるリリックが印象的なナンバーだ。

カップリングには、バンド結成当初の高校生時代に制作され、インディーズ音楽配信サイトで1位を獲得するなど話題を呼んだ楽曲「道化師」（読み：ピエロ）が収録される。

TVアニメ『終末ツーリング』描き下ろし絵柄を採用したCDジャケットも公開。アイリとヨーコの背景には、Conton Candyメンバー3人の出身高校が“終末”の世界観で描かれており、作品とバンドの歴史が交差する特別なビジュアルに仕上がっている。

店舗別全5種の予約・購入特典も決定した。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

SINGLE「Touring」

