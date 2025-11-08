ラッパーの晋平太さんが亡くなっていたことがわかった。42歳だった。

【映像】呂布カルマが投稿した晋平太さんとの2ショット（複数カット）

8日に更新された晋平太さんの公式Xに、「親族一同」の名義で「ご報告」という文書が掲載された。

「一部SNSや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます。先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします。生前、晋平太を支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださったファンの皆さまに心より御礼申し上げます。これまで私どもの意向により公表を控えておりましたが、多くの方々からご心配の声をいただき、このたびご報告させていただく運びとなりました。このような形でのご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます。晋平太は、HIPHOPを愛し、これに全力を注ぎ、生き抜いた人生でした。彼が紡いだ言葉と思いが、皆さまの心に少しでも残ってくれたなら、遺族としてこれほど嬉しいことはございません。葬儀は近親者のみで静かに執り行いました。皆さまに直接お別れの機会をご用意できなかったこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解いただけますと幸いです。これまでの温かいご支援に、改めて深く感謝申し上げます。本当にありがとうございました。親族一同」と亡くなったことを公表するに至った経緯を説明し、感謝の気持ちを記した。

晋平太さんと何度もラップバトルで戦った盟友のラッパー・呂布カルマ（42）は、この発表の前にXを更新しており「何やってんだよ馬鹿野郎が」と、晋平太さんとの写真を複数枚投稿しメッセージをつづっていた。

ファンからは「ショックすぎる。ご冥福をお祈りいたします」「あなたのおかげでHIPHOPが好きになりました」など、追悼のコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）