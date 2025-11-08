秋元康氏総合プロデュースのアイドルグループ・ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮが８日、東京・池袋西口公園野外劇場グローバルリングシアターで２ｎｄミニアルバム「Ｃｏｒｎｅｒ ｏｆ ｍｙ ｈｅａｒｔ」リリースイベントを開催。約３か月に渡り、全２１会場で開催してきたリリイベのファイナルを迎えた。

ステージはアルバムリード曲「Ｃｏｒｎｅｒ ｏｆ ｍｙ ｈｅａｒｔ」を皮切りに、シングル表題曲を織り交ぜた全９曲を披露。熱気に包まれた会場の中、ＨＡＮＮＡは「今日で２ｎｄミニアルバムのリリースイベントは最後になるんですけど、たくさんの皆さんと出会えたことがまずすごくうれしいです。なによりも皆さんのことが大好きだし、これからもスコピストとして、いっぱい、ずっと、応援していただけるとうれしいです。スコピストの皆さん、そして今日立ち止まってくれた方も、ぜひＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮの応援をよろしくお願いします！」と感謝を伝えた。

１０日には、アイドル８組がパフォーマンスで対決するイベント「ＩＤＯＬ ＢＡＴＴＬＥ ＡＬＩＶＥ」に出演する。ＡＯＩが「私たちは、優勝するために日々課題と向き合って、食らいついて頑張っています。でも、私たちだけの力ではなく、皆さんの声援も必要になります。ぜひ、１０日は私たちに力をください！」と語り、会場からも大きな声援が飛んだ。

また、１２月１３日に品川ステラボールで開催する２周年ライブに向けて、ＣＨＯＣＯは「９月に３ｒｄワンマンライブ『連撃』を開催させていただいたんですけど、２部が完売できなくて。空席のある席を見ながらパフォーマンスして悔しい思いがいっぱいあったので、今度こそ絶対に２周年のお祝いは、満員の会場でしたいと思っています！」ち決意。「絶対楽しませる自信があるので、予定をこじあけてきてください！ 待ってます！」と呼びかけた。

さらにライブの終盤では、ＣＨＯＣＯとＭＯＭＯ、ＨＡＮＮＡの生誕祭公演が２日連続で開催されることや、定期公演なども発表され、会場から歓声が上がった。