「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、新ヘアカラー披露「可愛さ増してる」「大人っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/08】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が11月7日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「雰囲気違う」大人っぽい新ヘア
辻は「明日から特撮がるずとヤツルギがテレビ放送スタートなのやばい激アツ」とつづり、自身が出演する11月8日スタートの千葉テレビ系「特撮がるずのヒロインストーリー」（あさ7時30分〜 YouTube あさ8時〜）と同局系「鳳神ヤツルギ11」（あさ7時30分〜）について言及。「リアタイだとコメントも出るから沢山コメントして欲しい！」と呼びかけている。また、落ち着いたブラウンの新しいヘアカラーも披露し「なんでこんな可愛い色がつくれるの」ともコメントしている。
この投稿に、ファンからは「可愛さ増してる」「大人っぽい」「雰囲気違う」「似合う」「番組楽しみ」「美人」といったコメントが寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
