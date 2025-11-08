岸井ゆきの、黒シースルードレスで魅力放つ「軽やかで素敵」「衣装もネイルも完璧」の声
【モデルプレス＝2025/11/08】女優の岸井ゆきのが11月7日、自身のInstagramを更新。シースルーのドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】岸井ゆきの「可愛すぎる」シースルードレスで肌見せ
岸井は「東京国際映画祭レッドカーペットを天野監督と宮沢氷魚さんと歩きました」と報告。「我々の映画『佐藤さんと佐藤さん』は11／28公開です！映画が広まっていきますように」と作品への思いを綴った。投稿された写真には、黒いシースルーの衣装に身を包み、暗色のネイルを施し、頬に手を当てる岸井の姿が映っている。さらに、共演の宮沢氷魚との2ショットや、女優の森田望智との2ショットも公開されている。
この投稿には「黒なのに軽やかで素敵」「衣装もネイルも完璧」「映画楽しみです」「映画祭にふさわしい華やかさ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
