

若者を中心に高い支持率を誇る高市首相。その勢いに乗って総選書に打って出るのか（写真：時事）

【写真あり】自民党が総選挙に対して二の足を踏みかねない出来事を演出した“2人の女性”とは？

驚異的な人気ぶりといえる。

JNN（ジャパン・ニュース・ネットワーク）が11月1〜2日に行った世論調査では、発足直後の高市早苗内閣の支持率は82.0％と、2000年以降に発足した内閣で2番目に高かった。1番高かったのは2001年に発足した小泉純一郎内閣で、88.0％を記録している。3番目は09年の政権交代選挙で誕生した鳩山由紀夫内閣の80.1％で、その1年前に51.1％で発足した麻生太郎内閣を29ポイントも上回った。

高市内閣も、1年前に発足した石破茂内閣の51.6％と比べると30.4ポイント上回っている。しかも18〜29歳の若年層の支持率は88％で、不支持率は7％にすぎない。同年齢層の女性に限れば支持率は90.9％で、不支持率はなんとゼロ。60代以上の年齢層の支持率が最も低かったが、それでも76％で、高市内閣は全世代で高支持率をたたき出していることがわかる。

こうした人気ぶりは「サナ活」といった言葉を生み出した。高市首相の愛用品が注目され、会見で使用したボールペンが飛ぶように売れ、官邸に入る際に下げていたバッグは来年6月まで予約が埋まっている。いずれも良質の国産品で、一般国民も手が届かない価格ではないところが、高市首相の人気をさらに押し上げたようだ。

早期解散説に「待った」をかける不都合なデータ

そんな「サナエブーム」に乗じるかのように、自民党の一部で「衆院の早期解散説」がささやかれている。内閣支持率が高いうちに総選挙を行い、議席を増やそうという魂胆だ。

公明党の連立離脱がネックになると思われたが、その影響はさほど大きくなさそう。「公明党が離れてくれたことがかえってよかった」という声もある。「離れていた岩盤支持層が戻ってくるから、差し引きで自民党の票は増えるだろう」との思惑だ。

しかし、現実はそう甘くない。自民党の政党支持率が伸びていないのだ。

前述のJNNの調査では、自民党の政党支持率は28.9％で、石破政権下での前回より1.0ポイントしか上昇していない。10月25〜26日に行われた毎日新聞による調査では同7ポイント増の26％、同期間に行われたANN（オールニッポン・ニュースネットワーク）の調査でも同4.2ポイント上昇の37.4％。24〜26日に行われた日本経済新聞の調査でも同5ポイント増の36％だった。

参政党や国民民主党の支持率は低下しており、「自民党への回帰」が一定程度あったものの、「サナエブーム」の効果はさほど大きくはなかったといえる。

このことを示す端的な事例が、10月26日に投開票された宮城県知事選挙だ。最終的に現職の村井嘉浩知事が6選を決めたが、34万0190票しか取れず、32万4375票を獲得した和田政宗前参院議員に1万5815票差まで迫られた。

「杜の都」の接戦は何を示唆するのか

選挙戦序盤で村井知事に迫ろうとしていたのは、元宮城県議の遊佐美由紀氏だった。遊佐氏は8期目の任期途中で県議を辞め、立憲民主党の支援を得て無所属で立候補した。

宮城県は県内5つの衆院小選挙区のうち、4議席を立憲民主党が占める「立憲王国」だ。加えて、故・岡崎トミ子元参院議員や郡和子仙台市長にように、マスコミ出身の女性の活躍が目立つ地域でもある。

そういう意味で「元NHK仙台放送局リポーター」の肩書を持つ遊佐氏は、有利な戦いを展開できたはずだった。ところが、ある出来事をきっかけに、村井知事の対抗馬の座は遊佐氏から和田氏に移った。

NHKアナウンサーだった和田氏は、13年の参院選にみんなの党から宮城県選挙区（当時は定数2）に出馬し、22万0207票を獲得して当選。17年に自民党に入党し、同選挙区が16年から定数1となったことから、愛知治郎氏と選挙区を調整した結果、19年の参院選では比例区に転じて28万8080票を得て再選した。

その後、和田氏は今年7月の参院選で比例区に出馬したものの、6万4665票しか獲得できず落選。9月に「宮城県政の真の発展を願う青年経済人の会」「宮城の子どもを守る会」から要請を受けて宮城県知事選への出馬を決意。当初は泡沫候補も同然とみられていた。



宮城県知事選で接戦を演じた和田政宗氏（左）と知事選への出馬を見送ったローレンス綾子氏（写真：時事）

そんな和田氏が勢いづいたきっかけは、参政党が当初県知事選での擁立を予定していた県連副会長のローレンス綾子氏ではなく、和田氏を応援すると決めたことだった。

参政党と和田氏は「県の水道民営化の見直し・再公営化の促進」や「移民政策の反対」「土葬の不許可」「大規模メガソーラーや風力発電計画の抑制・停止」などを盛り込んだ政策覚書を締結。参政党の神谷宗幣代表は20年間の村井県政を「グローバリズム」と批判し、7月の参院選での躍進のきっかけとなった「日本人ファースト」を強調した。さらに、当初は2回を予定していた宮城入りを、選挙戦の最終日を含み4回まで増やした。

和田氏には、安倍昭恵夫人の応援も加わった。昭恵夫人は渡航先の台湾から和田氏にビデオメッセージを寄せ、「主人もどこかで和田先生に当選していただきたいと思っていると思う」と述べている。

一方で、自民党県議団の主流派が応援した村井知事には、松下政経塾の先輩でもある高市首相からビデオメッセージが寄せられた。要するにこの戦いは、「高市首相 vs. 昭恵夫人の戦い」という様相も呈したわけだ。



安倍昭恵夫人が和田氏の応援に回ったことも接戦の一因になったとみられている（写真：ZUMA Press／アフロ）

「ここで負けるわけにはいかない」と自民党側は発奮した。高市首相にとって宮城県知事選は“首相就任後で初の大きな選挙”という重要な位置づけになるからだ。

結果は上述したように村井知事が辛勝したが、県の人口の半分を占める仙台市では全5区で和田氏の得票が村井知事の得票を上回り、計3万票以上の差をつけた。天候がよくなかったせいか投票率は46.5％と低く、前回を9.79ポイントも下回ったことが、村井知事に幸いしたのかもしれない。

なお、村井知事の投票数は、前回の68万3111票から半減している。「石破政権時だったら、村井知事は負けていたかもしれない」との声も聞かれた。

「自民党への根強い不信」と「高市改革効果」の綱引き

同時に認識されたのは、参政党の根強さだった。「参政党は関西や北陸などで強いイメージがあるが、東北でこれほどのパワーがあるとは」と宮城県関係者は驚愕した。

冒頭で引用したJNNの世論調査では、参政党の政党支持率は4.7％で、前回より1.1ポイント減少した。毎日新聞の調査では同3ポイント減の5％で、日経新聞の調査でも同4ポイント減の6％と、高市政権の誕生を挟んで参政党の政党支持率は減少している。

にもかかわらず、宮城県知事選で参政党が支持した和田氏が躍進したのは、自民党への強い不信が今も消えていないことの証左だろう。公明党が連立を離脱した効果はいまだ不明で、自民党側には「小選挙区での支持が得づらくなった」との声がある一方、「比例区での協力を強いられる煩わしさがなくなった」という声もある。

少数与党となった自民党を率いる高市首相の下で、ガソリン暫定税率を12月31日に廃止することが決定された。軽油の暫定税率についても、来年4月1日に廃止される予定だ。着々と「改革」を推し進める高市政権に対して、野党に残された主張するべき目玉政策は少なくなっている。

「ハネムーンの間に」と解散を期待する声も少なくない。今こそ衆議院を解散し、自民党の大きな躍進を期待すべきときなのか。「決断と前進」を内閣の目標に掲げる高市首相は、どこで決断を下すのか。

（安積 明子 ： ジャーナリスト）