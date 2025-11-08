“着痩せするカラダ”へ見た目が変わる。１日１分【二の腕＆肩まわりが整う】簡単ストレッチ
ノースリーブやTシャツを着たとき、二の腕や肩まわりのラインに自信が持てない…。そんなお悩みにこそ試してほしいのが、「大胸筋」から「上腕二頭筋」までアプローチできる、見た目が変わる２つの簡単ストレッチ。毎日の習慣にすれば、気になる“上半身のもたつき”がすっきり。シルエットが自然と変わり、“着痩せするカラダ”へ導いてくれます。
腕を絞る簡単ストレッチ
（１）床の上にあぐらをかいて座り、両脇を閉めた状態で両腕を後方へ出す
（２）手の平を開いて腕を後ろに真っ直ぐ伸ばした状態で、両腕を10回内旋＆外旋する
胸を開く簡単ストレッチ
（１）床の上にあぐらをかいて座り、両腕を背中に回して両指を絡める
（２）あごを天井方向に斜めに上げながら両腕を後方に引き、胸が開いているの感じながら30秒間キープする
いずれもシンプルなストレッチ法ですが、続けるほど二の腕や首肩周りの引き締め効果を実感できるので、“朝・昼・夜に各１セット”と小まめに実践するのがおすすめ。ぜひ習慣化して、理想の“着痩せするカラダ”を手に入れてくださいね。＜ストレッチ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞