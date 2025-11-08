「今日好き」米澤りあ、美脚全開コーデ＆新ヘアカラー披露「透明感MAX」「セクシー」と反響
【モデルプレス＝2025/11/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが11月8日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートや新しいヘアカラーを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出演美女「セクシー」美肩＆美脚全開コーデ
米澤は「2日連続ののたんと遊んだ」とつづり、「今日、好きになりました。」にともに出演していた徳永暖乃（のの）と遊んだことを報告。その際の2ショットやソロショットを投稿しており、革のジャケットを羽織ったオフショルダーのトップスからは美しい肩のライン、ミニ丈の黒いボトムスからはスラリとした美しい脚をのぞかせている。
また「ニューヘアカラーかわいい？いつもオリーブ入れてるよ〜透明感ましまし」と、新しいヘアカラーも披露している。
この投稿には「透明感MAX」「美人すぎる」「圧巻のスタイル」「りあのの最高」「ヘアカラー似合う」「脚がセクシー」などのコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
