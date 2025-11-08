◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 第３日（８日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、７位で出た２０歳ルーキーの荒木優奈（Ｓｋｙ）は８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１５アンダーで畑岡奈紗（アビームコンサルティング）と並ぶ首位に浮上した。

「すごくいいラウンドだった。５連続バーディーが取れてすごい楽しかったです」。この日最少の６５をマークし、ホールアウトした荒木は笑顔で声を弾ませた。

２番パー４は残り１４４ヤードの第２打を１０センチほどに寄せ、３番は４メートル、４番は３メートル、５番は１・５メートル、６番は１メートルとショットをピンにピタリとつけて伸ばした。最終１８番は残り５３ヤードの第３打が左カップをかすめ、あわやイーグルという好アプローチ。３０センチほどのパットを沈めてバーディーで締めた。

「途中ラッキーもあった」と振り返るのは１６番パー５。残り４０ヤードの第３打を「めちゃ強くて、５０ヤードくらい飛んでたけど、ピンにガッチャ〜ンと当たって、手前のエッジに戻った」。カラーから４メートルの上りパットをねじ込み、「ラッキーをちゃんとモノにできて良かった」とかみしめた。

この日も“脱・リーダーボード”を貫いた。第１日の１２番でボードを見た直後の１３番でダブルボギーをたたいて以降は「見ないように斜め下を向いてる」と視界からシャットアウト。普段はボードを見てきたが、「初日のアレがあったので、今週だけ見ないようにしてる」と好スコアにつなげた。

前日７日に岡山県で行われた最終プロテストで妹・七海（宮崎・日章学園高３年）が不合格に終わった。この日は妹を含めて両親、弟と家族総出で現地観戦。自身は初めて挑戦した２３年に不合格した経験があるだけに「私は落ちた時、何を言われても泣きたかったから、（妹に言葉を）言わない方がいいかなと思った。特にテストに関しては触れていない」。悔しさが残る妹が見守る中で猛チャージを見せた。

日米通算１１勝の畑岡と並び、米ツアー２週連続Ｖを狙う山下美夢有（花王）と１打差で最終日を迎える。優勝すれば、来季から２年間の米ツアー出場権を獲得するが「将来の夢は日本ツアーで年間女王になること。そこまでアメリカでの目標はないけど、行きたい気持ちはあります」。大会史上初のルーキーＶを飾り、今季２勝目をつかむ。