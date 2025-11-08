甲南大などを運営する甲南学園の陸上競技部創部１００周年記念式が８日、神戸市で行われ、卒業生ら約２３０人が節目を祝った。

同部は高等科が創設された１９２３年に創部。３６年ベルリン五輪男子ハンマー投げ代表の松野榮一郎や９８年から日本選手権女子１００メートル７連覇の新井初佳ら日本のトップ選手を輩出してきた。記念式はコロナ禍の影響で準備が滞り２年遅れの開催となり、主催した卒部生組織・秀峰会の中川透会長は「世界大戦や阪神淡路大震災といった苦難を乗り越え学生スポーツの火をともし続けてきた。１００年には重いものがあります」と歴史をかみしめた。

式では日本陸上競技連盟前会長の尾縣貢氏や学校法人甲南学園・長坂悦敬理事長らが祝辞。歴代監督や秀峰会会長、世界大会出場者らが表彰された。２０１９年からは知的障害のある人たちの競技会に現役選手がボランティアとして携わっており、運営組織のスペシャルオリンピックス日本・兵庫から甲南大・中尾主将に感謝状も贈られた。

中学や高校を含めて、これまで学園の陸上競技部を巣立ったＯＢやＯＧは約８００人。今年の東京世界陸上では甲南大出身の井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が男女混合４×４００メートルリレーの８位入賞に貢献するなど、１００年を超えた現在も日本陸上界で存在感を発揮している。１５日には関西学生対校駅伝が控え、甲南大の渡邊功記監督は「いい成績を出してくれるんじゃないかと期待しています」と昨年２０位からの巻き返しを誓っていた。