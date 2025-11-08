宝塚歌劇団は8日、星組の実力派・ひろ香祐（ひろか・ゆう）が2026年4月13日付で専科へ異動することを発表した。



ひろ香は2009年初舞台の95期。名古屋市出身で、愛称はヒーロー、こりん。元星組トップスター礼真琴に次ぐ次席で入団した。173センチの長身で、歌、ダンス、芝居と三拍子揃った実力派。温かみのある演技で、悪役や父親役、バーコードなカツラを被った三枚目まで、どんな役でも説得力を持たせた演技で舞台を締めてきた。またショーでも、どこにいても目を引くダンスと歌で、星組を支えてきた。



95期はスターを数多くのスターを輩出しており、花組の柚香光、月組の月城かなと、星組の礼（以上退団）、雪組の朝美絢、宙組の桜木みなとと史上最多の5人のトップスターと、月組の愛希れいか、星組の妃海風、宙組の実咲凜音（以上退団）の3人のトップ娘役を排出。さらにトップの次に大きな羽根を背負う雪組の瀬央ゆりあ、宙組の水美舞斗、専科には輝月ゆうまもいる。



ひろ香の星組出演は新トップスター・暁千星（あかつき・ちせい）の大劇場お披露目公演「恋する天動説/DYNAMIC NOVA」で、異動後の出演公演は未定となっている。



また、99期の蒼舞咲歩（そうぶ・さきほ）の26年4月12日星組・東京宝塚劇場公演「恋する―」千秋楽付での退団も発表された。蒼舞の妹は宙組のスター、103期・亜音有星。



（よろず～ニュース編集部）