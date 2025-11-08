安めぐみ、10歳長女と“そっくりヘア”の親子2ショット 娘2人の近影に反響「娘さん達大きくなりましたね」「可愛い」
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（55）の妻でタレントの安めぐみ（43）が7日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）、次女（1）との親子ショットを公開した。
【写真】「楽しそう」安めぐみが披露した、旅行先でたわむれる長女&次女の姉妹2ショット
「先日、家族で館山へお出かけに行きました 写真色々」とつづり、長女と次女が仲良くたわむれている姉妹2ショットをアップ。さらに、安と似た雰囲気のヘアスタイルが印象的な長女との親子2ショットを披露している。
続けて「#次女はあちらこちらダッシュ」とハッシュタグを付け、椅子をつかみ立っている次女の姿、温泉の写真など家族旅行を楽しむ様子を見せた。
親子の仲むつまじい姿に、ファンからは「娘さん達大きくなりましたね 可愛いですね」「楽しそうなのが伝わってきます」「可愛い」などのコメントが寄せられている。
