安めぐみ （C）ORICON NewS inc.

　お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（55）の妻でタレントの安めぐみ（43）が7日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）、次女（1）との親子ショットを公開した。

【写真】「楽しそう」安めぐみが披露した、旅行先でたわむれる長女&次女の姉妹2ショット

　「先日、家族で館山へお出かけに行きました　写真色々」とつづり、長女と次女が仲良くたわむれている姉妹2ショットをアップ。さらに、安と似た雰囲気のヘアスタイルが印象的な長女との親子2ショットを披露している。

　続けて「#次女はあちらこちらダッシュ」とハッシュタグを付け、椅子をつかみ立っている次女の姿、温泉の写真など家族旅行を楽しむ様子を見せた。

　親子の仲むつまじい姿に、ファンからは「娘さん達大きくなりましたね　可愛いですね」「楽しそうなのが伝わってきます」「可愛い」などのコメントが寄せられている。