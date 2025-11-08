〈1食1400円の冷凍ラーメンは“なぜ高いのに売れた”のか？ コロナ禍で爆売れした“お家で食べられる本格ラーメン”の秘密〉から続く

「ラーメン1杯1000円は高い」--そんな“1000円の壁”問題が話題になる一方で、海外では日本のラーメンが熱い注目を集めている。醤油や塩、煮干しなど多彩な味がある中で、世界で最も評価を集めているのは豚骨ラーメンだ。

「世界最高のスープ」として評価されている豚骨ラーメン

日本のラーメンが「1000円の壁」に直面している中、世界でのラーメンの評価はうなぎ上りだ。多種多様のラーメンが全国に広がり、そのバリエーションの広さがラーメンの魅力の一つだが、その中でも世界で評価の高いラーメンはやはり「豚骨ラーメン」だ。「テイストアトラス（TasteAtlas）」が2023年に発表した「世界で最高のスープ100」では日本の豚骨ラーメンが第1位に選ばれ、「世界最高のスープ」として評価されている。日本のラーメンが海外に広がっていく中で、豚骨ラーメンの存在は大変大きい。

豚骨ラーメンを海外に広げた大きな功労者は「博多一風堂」だろう。豚骨特有の臭みを抑えながらも濃厚で旨味の強いスープと、自家製麺を特徴とする博多豚骨ラーメンを提供しているチェーン店だ。木製の看板と手染めののれん、木調の内装や店内にBGMとして流れるジャズなど、女性にも入りやすい雰囲気の店づくりにも定評があり、日本においての博多豚骨ラーメン人気を押し上げた先駆者としての功績も大きい。

二枚看板のメニューは「白丸元味」「赤丸新味」。女性客も多いが、男性が行っても物足りなさはなく、替え玉や卓上アイテム、充実したサイドメニューなども楽しい。

2008年にアメリカ・ニューヨークに海外1号店を出店してから、これまでにシンガポール、中国、イギリスなど15カ国に進出し、現在は296店（2025年3月現在）を展開している。

「一風堂」は1985年に福岡市中央区で河原成美氏が創業した。1994年には新横浜ラーメン博物館のオープンと同時に関東第1号店をオープン。その後、河原氏がテレビ東京「TVチャンピオン」におけるラーメン職人の腕を競う企画で3連覇を成し遂げ、全国に名を轟かせた。

「一風堂」がここまで成長できたワケ

ブランドに加えて「一風堂」がここまで成長できたのは、そのメニューが「博多豚骨ラーメン」だったからだ。博多豚骨ラーメンは麺が極細のため、茹で時間が他のラーメンに比べて圧倒的に短く、ラーメンの中で唯一スピード勝負ができる。

たとえば濃厚つけ麺に使われる極太麺は10分以上茹でることもあるが、博多豚骨ラーメンなら、「かため」「ふつう」「やわらかめ」などお客の要望へ柔軟に対応しても平均1分もかからない。これだけ茹で時間が短いと回転がよく、客数も多く取れるので、出店の可能性がいろいろ広げられる。

さらに、豚骨スープは海外を攻めるうえでの武器になっている。海外はダシ文化がないことが多く、醤油や塩などの特に清湯系のあっさりラーメンはなかなか旨味が伝わりづらいが、豚骨の旨味成分は海外のお客にもわかりやすい。また、煮干しや乾物などは日本ならではの文化で、海外では素材そのものが手に入りづらいという理由もある。そのため、日本で煮干しラーメンを提供しているお店でも、海外では豚骨ラーメンを提供しているというパターンも多い。どちらにしても「一風堂」が他店に先駆けて海外に進出し、その土壌を作ったからという理由が大きい。美味しいラーメンといえば「一風堂」の豚骨ラーメンという土台ができた中で、展開しやすい豚骨ラーメンが世界中に広がっていった。

2014年にはパリの街をラーメン一色に染めるイベント「パリ・ラーメンウィーク『Zuzutto』」が開催され、「一風堂」の店主・河原氏が総合プロデューサーを務めた。河原氏はパリのミシュラン一つ星レストランのオーナーシェフであるドミニク・ブシェ氏にラーメン作りを指導し、話題となった。豚骨ラーメンが世界に一流の料理と認められた瞬間である。

