山形県新庄市のＪＲ新庄駅で８日、車庫にクマが入り込み、山形新幹線の上り１本が区間運休した。

秋田県と新潟県では７〜８日、男性２人がクマに襲われて負傷した。

８日午後２時１５分頃、ＪＲ新庄駅の職員から、新幹線などの車庫にクマが入ってきたと１１０番があった。クマは車庫にとどまり、午後４時頃に箱わなで捕獲された。体長約５０センチの子グマとみられる。

車庫は駅ホーム東側にある。新庄署によると、７人が車両を清掃していたが、避難して無事だった。

ＪＲ東日本によると、ホームにいた利用客を一時、改札の外に移動させた。山形新幹線は上り１本が新庄―山形間で区間運休し、約１３０人に影響が出た。

秋田県仙北市田沢湖卒田の畑では８日午前１１時２０分頃、食用菊を収穫していた男性（８５）がクマに襲われ、頭や顔などにけがを負った。悲鳴を聞いた近所の女性が、倒れた男性と走り去るクマを見つけて１１９番した。

新潟県湯沢町湯沢の温泉街でも７日午後９時半頃、旅館の駐車場で、宿泊客の３０歳代男性がクマに腕をかまれるなどして負傷した。クマは逃げたといい、町などが注意を呼びかけた。