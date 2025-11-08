¡ÖÂè6Àï¤ÎÌëÃÙ¤¯¡¢¥¢¥¤¥¢¥È¥óÄÌÌõ¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤Æ¡Ä¡×¥É·³GM¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤Îüþ¸¥¿Èüþ WSÅÁÀâ¤ÎÃæ0ÆüÅêµå¤ÎÎ¢Â¦¡Ö²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¡×
»³ËÜ¤ÏWS¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿(C)Getty Images
¡¡¹â¤¤É¾²Á¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈÇ®Æ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï»³ËÜÍ³¿¤ÎÎÏÅê¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢WS3¾¡¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿¤ÎÅ´ÏÓ¤Ö¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤ÏÊ»»¦»Â¤ê¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡»³ËÜ¤ÏWSÂè2Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òÃ£À®¡£Í¥¾¡·èÄêS¤ËÂ³¤¡¢PS¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Åê¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±äÄ¹18²ó¤Î»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3Àï¤Ç¤Ï»Ö´ê¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶ÃØ³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂ³¤¯¡£Âè6Àï¤Ç¤Ï6²ó96µå¤òÅê¤²¡¢WS2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¾¡Éé¤ÎÂè7Àï¤Ç¤â9²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¡£¡ÖÃæ0Æü¡×¤ÎÅÐÈÄ¤Ê¤¬¤é¡¢2²ó3Ê¬¤Î2¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¤ÇWS3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ»Ï¤á¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÅê¼ê¡×¤È¾Î¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤â¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡¡
¡¡¾¡Éé¤ÎÂè7Àï¤Ï34µå¤òÅê¤²1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¶Ã°Û¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥ºGM¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¡ØNEW¡¡YORK¡¡POST¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ï¡¢Æ±GM¤Ëº£²ó¡¢Âè7Àï¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÆÈ¼«¼èºà¡£¼«¿È¤ÎX¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÂè7Àï¤Ç¤ÏÃæ3Æü¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ×¤ó¤ÀÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ë3¥é¥ó¤òµö¤·¹ßÈÄ¡£Î¾·³¤È¤â¤ËÅê¼ê¿Ø¤ÏÁíÎÏÀï¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤Æ»³ËÜ¤â6ÈÖ¼ê¤Ç9²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤«¤éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ç¹Í¤¨¤ì¤ÐÂè6Àï¤Ç90µå°Ê¾åÅê¤²¤¿Åê¼ê¤¬Ï¢Åê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Âè7Àï¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥´¡¼¥à¥ºGM¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Î¡ÖÈà¤Ï¤¤¤ÄÅê¤²¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö³Î¤«¡¢Âè6Àï¤ÎÌëÃÙ¤¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥¢¥¤¥¢¥È¥óÄÌÌõ¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤Æ¡Ä¡×¡ÖÈà¤ÏÌÀÆüÅÐÈÄ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡¢²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥à¥ºGM¤â»³ËÜ¤Î°Õ»×¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢ÍâÆü¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤½¤ÎÆü¤Ï½ªÎ»¡£¤µ¤é¤ËÂè7ÀïÅöÆü¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç»³ËÜ¤¬¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆGO¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë9²ó°ì»à¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜ¤ÎÅêµå¤ò¸«¤¿Æ±GM¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¶¯¿Ù¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¶¯¤¯¤¿¤¿¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢»³ËÜ¤ÎÎÏ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¼¡¸µ¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤ÎÃì¤È¤·¤Æ12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï5¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¤È°ÛÎã¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇµåÃÄ½é¤ÎÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞºÇ½ª¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¾ï¤Ë¿Ê²½¤òÌÎº÷¤¹¤ëÃµµá¿´¤âÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£²«¶â»þÂå¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]