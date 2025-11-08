マシンに不満吐露の角田裕毅に「隠れる場所はない」　再びのクラッシュにレッドブル上層部は辛辣評価「彼が置かれた現実だ」

サンパウロGPで、マシンがクラッシュし、スピードも上げきれなかった角田(C)Getty Images

去就問題に揺れ、残留を目指している男にとって、厳しい結末となった。

現地時間11月7日にブラジル・サンパウロで行われたF1第21戦のサンパウロGPのフリー走行（FP）で、レッドブルの角田裕毅は、FP1でいきなりマシンをクラッシュさせるなど全体最下位の20位と低迷。スプリント予選1回目（SQ1）でも18番手に終わった。

今季で契約満了となる角田は自身が希望するレッドブル残留に向け、猛アピールが求められ続けている。だが、どうにも“結果”が出ない。このFP1のセッションでも開始から約8分後に迎えたターン4でマシンのコントロールを利かせられずにコースオフ。そのままウォールに直撃した。

自力でコースに復帰し、ピットに戻ったものの、フロントウイングとリヤウイングを損傷。なんとか修復したが、ライバルマシンがタイムを上げる中で差は開いていき、ついにはFP1で20番手まで数字を落とした。

レース後にF1公式サイトのフラッシュインタビューに応じた角田は、「FP1の結果自体は結構、良かったんだ。ショートランもロングランもある程度できた」と結果とは裏腹に手応えがあったと吐露。その上でマシンに対する苛立ちを隠そうとはしなかった。

「予選のアタックもまあまあ。いつも通りだったと思う。ラップ自体も悪くはなかった。でも、正直に言うと、全体的にグリップの不足がかなり謎なんだ。今はどこが悪かったのか、何が足りないのかが、はっきりと分からない。僕としてはマシンに何か原因があるのではないかと考えざるを得ないよ。なぜそうなるのか、全く理解できない」