¡Ö¤è¤¯¾¡Íø¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¼¯Åç¤Îµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬°ÂÅÈ¡£²£ÉÍFC¤ò£²¡Ý£±·âÇË¡£°ìÊý¤ÇÈ¿¾Ê¤â¡Ö¼ºÅÀ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï11·î£¸Æü¡¢J£±Âè36Àá¤Ç²£ÉÍFC¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿62Ê¬¤Ë¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢65Ê¬¤Ë¤ÏÃÎÇ°·Ä¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£67Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤â¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¡£¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò·ø»ý¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½ªÈ×Àï¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¾¡ÅÀ£³¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖÁª¼ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯¾¡Íø¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤ÏÆþ¤ê¤«¤é³§¤¬ËÜÅö¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¤è¤êÁ°¤ØÁ°¤Ø¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î¼ºÅÀ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬½¤Àµ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ï»Ä¤ê£²»î¹ç¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë£±¤Ä¤º¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²þ¤á¤Æ´ÊÃ±¤Ê¥²¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«ÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï30Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¡¢HKT48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿62Ê¬¤Ë¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢65Ê¬¤Ë¤ÏÃÎÇ°·Ä¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£67Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤â¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¡£¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò·ø»ý¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½ªÈ×Àï¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¾¡ÅÀ£³¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖÁª¼ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯¾¡Íø¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤ÏÆþ¤ê¤«¤é³§¤¬ËÜÅö¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¤è¤êÁ°¤ØÁ°¤Ø¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Î¼ºÅÀ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬½¤Àµ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ï»Ä¤ê£²»î¹ç¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë£±¤Ä¤º¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²þ¤á¤Æ´ÊÃ±¤Ê¥²¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«ÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï30Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¡¢HKT48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸