スズキの軽バン“エブリイ”に「家族4人寝られる」!? 全長3.4m級「ちいさいサイズ」で「ひろびろ寝室」完備！ “快適”ターボも選べるカーショップスリーセブンの軽キャンパー「モックII CT」に注目

クーラーやポータブルバッテリーも標準装備！

2025年10月18日から19日まで、パシフィコ横浜（横浜市西区）にて「横浜キャンピングカーショー2025」が開催され、各社の個性豊かなモデルが並びました。

なかでもカーショップスリーセブンが軽キャンパー「モックII CT」を実車展示し、注目を集めていました。

「家族4人寝られる」スズキの「軽バン」!?

【画像】超カッコいい！ これが「家族4人寝られる」スズキの「軽バン」です！ 画像で見る（30枚以上）

カーショップスリーセブンは、福岡県柳川市に拠点を置くキャンピングカーメーカー。

軽キャンパーをはじめ、使いやすさと快適性を両立させたモデルを数多く展開しています。

今回展示されたモックII CTは、スズキ「エブリイバン」の「JOIN」グレードをベースにしたモデル。軽自動車ならではの取り回しの良さと、キャンパーとしての居住性を高次元で両立させています。

ボディサイズは全長3390mm×全幅1470mm×全高1980mm。乗車定員は4名、就寝定員は大人3名、子ども1名です。

エンジンは660ccの直列3気筒を搭載。駆動方式は2WD／4WD、トランスミッションは5速MT／CVTから選択可能です。

室内には12Vクーラーが標準装備されているのが特徴です。

会場の担当者は「最近は特に夏場は暑いので、『クーラーがついていると良いよね』という声がありました。そのためこのモデルではクーラーを標準装備しています。ここが一番のポイントです」と語ります。

また内装は、明るいナチュラル系から落ち着いたダーク系まで6色から選択可能。フロア材も「和紙畳風」または「クッションタイプ」から選べるなど、細部にまでこだわりが感じられます。

収納面では、左右キャビネット、サイド上部収納スペース、引き出し収納庫などが充実しており、荷物の整理もスムーズです。

さらにポップアップ仕様では、展開時には奥行き1950mm×幅1050mmと大人1名＋子供1名が就寝可能なスペースが確保されています。ルーフ部には断熱材が入っており、夏場や冬場の快適性にも配慮されています。

またセカンドシートを倒してマットを組み合わせれば、1750mm×1050mmのベッドが完成。大人2名が十分に寝られる空間となっています。

さらに、大容量2024Wh・高出力2200Wのポータブルバッテリーを標準装備。車外に持ち出して使えるほか、走行充電・外部充電の両方に対応しており、長距離移動や連泊にも安心です。

価格（消費税込）は313万3200円から。ターボ搭載車は345万円から設定され、ポップアップルーフ仕様車は399万1200円からです。

なおイベントの展示車は、標準装備のほか全面プリーツカーテン、フルオートエアコンなどのオプションを備え、480万9800円にて案内されていました。

※ ※ ※

担当者によると、ポップアップ仕様は50代から60代の購入者が多く、想定していた30代の子育て世代とは異なる傾向も見られるとのこと。

「（実際に使用しているユーザーから）横に一緒に寝たくないからと、上と下で別々に寝ることで、互いに寝床が広く使えるとおっしゃるんです。意外とそういう使い方なんですね」と語り、ユーザーの意外な使い方が浮き彫りになりました。

会場では装備や仕様を熱心に確認する来場者の姿が目立ち、常に盛況な様子でした。