「小比内」はなんて読む？「小」の読み方さえクリアできれば...！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「小比内」はなんて読む？

「小比内」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、青森県弘前市の地名です。 いったい、「小比内」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「さんぴない」でした。 青森県弘前市に位置している小比内。 弘前市の弘前桜七景には、“桜のハート”という2本の桜の枝が重なりあい、空にハート型を描くように見える場所があり、近年SNSでも隠れスポットとして話題になっています。 地面に目印にハートマークの切り株が設置されているので、ぜひ園内で探してみてくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部