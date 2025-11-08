「小比内」はなんて読む？「小」の読み方さえクリアできれば...！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「小比内」はなんて読む？
「小比内」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、青森県弘前市の地名です。
いったい、「小比内」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「さんぴない」でした。
青森県弘前市に位置している小比内。
弘前市の弘前桜七景には、“桜のハート”という2本の桜の枝が重なりあい、空にハート型を描くように見える場所があり、近年SNSでも隠れスポットとして話題になっています。
地面に目印にハートマークの切り株が設置されているので、ぜひ園内で探してみてくださいね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『弘前市観光情報サイト』
ライター Ray WEB編集部