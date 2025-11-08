元AKB48岡田奈々、美肩＆ウエスト披露 タトゥーシールのぞく衣装姿に「ドキッとした」の声
【モデルプレス＝2025/11/08】元AKB48の岡田奈々が11月7日、自身のInstagramを更新。華やかな衣装に身を包み、二の腕にタトゥーシールをあしらった誕生日ショットを披露し、注目を集めている。
【写真】28歳元AKBメンバー「セクシー」タトゥーシールのぞく華やか衣装姿
同日28歳の誕生日を迎え、「岡田奈々 BIRTHDAY LIVE 2025」を開催した岡田。誕生日ケーキと風船、数字の「7」の絵文字を添えて写真を投稿。繊細なチュールを重ねた華やかな衣装からは、美しい肩とウエストが覗き、二の腕と右手の甲には蝶のタトゥーシールが輝いている。
この投稿にファンからは、「かっこいいしセクシー」「誕生日おめでとう」「美しすぎる」「メイクもシールもとっても素敵」「色っぽくてドキッとした」「めちゃくちゃ似合ってる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元AKBメンバー「セクシー」タトゥーシールのぞく華やか衣装姿
◆岡田奈々、肩出し＆美ウエストでタトゥーシール姿を公開
同日28歳の誕生日を迎え、「岡田奈々 BIRTHDAY LIVE 2025」を開催した岡田。誕生日ケーキと風船、数字の「7」の絵文字を添えて写真を投稿。繊細なチュールを重ねた華やかな衣装からは、美しい肩とウエストが覗き、二の腕と右手の甲には蝶のタトゥーシールが輝いている。
◆岡田奈々の投稿に反響
この投稿にファンからは、「かっこいいしセクシー」「誕生日おめでとう」「美しすぎる」「メイクもシールもとっても素敵」「色っぽくてドキッとした」「めちゃくちゃ似合ってる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】