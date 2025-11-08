20代年収800万円でも借金まみれ…闇金で私を救った「意外な人」

「今から約30年前の20代後半、500万近くの借金に苦しみました。自業自得ではあるのですが、支払いの不足分を補うためにキャッシングを一度始めたら、銀行のATMと同じ感覚で使うようになってしまって……。気づいたら、複数でキャッシングをして、自転車操業で支払いを始めるようになりました。

その後はマチ金と呼ばれた消費者金融、最終的には、新聞の2行広告に掲載されていた『お金貸します』の闇金にも問い合わせて、お金の相談に行ったことがありました。たぶん、トイチだったと思うので、本当に危険なことをしていたと思います」

と話すのは、フリーライター・編集者の安藤由美さんだ。現在は、すべての借金を返済して、新たな借金はしていないという。

安藤さんが多額の借金をするまでのいきさつについては、前編『収入目減り、パートナーがうつ病…。「ちょっとだけ」のはずのキャッシングが借金地獄の扉を開けた』を読んでみてほしい。

後編では、安藤さんの借金地獄を救った、意外な人物のアドバイスと、安藤さんの借金に関する思いについて引き続き寄稿いただいた。

スポーツ新聞の2行広告につられ

結局、消費者金融の返済も切羽詰まり、返済日の夕方、窓口に駆け込んで支払うことが増えた。仕事は普通にしているものの、借金返済のことが常に頭から離れない。原稿料の振り込みが1日でも遅れると、経理に電話をかけていつ振り込みがあるのか、確認することもあった。家計だけでなく、精神的にもギリギリだった。

ある日、メインで仕事をしていた出版社の振り込みが遅れた。原稿料の振り込みは、一週間後になるという。明日には3つ返済があるのに、16万円足りない……。にっちもさっちもいかなくなってしまった。親に泣きつこうかと頭を抱えていると、パートナーが読んでいたスポーツ新聞の隅に書かれた、「返済にお困りの方」の文字が目に入った……。

今でいえば、SNSを利用した「＃個人間融資」「＃個人でお金を貸します」というレベルのヤバいやつだ。当時は、スマホもSNSもなかったので、ヤバい借金、いわゆる闇金は、スポーツ新聞の2行広告と呼ばれるものや、電話ボックスにベタベタと貼られている広告が中心だった。

さすがに、スポーツ新聞の2行広告を訪ねるのは危険だということはわかっていた。きっとこれは噂に聞く“トイチ”だ。しかし、「明日の返済をどうする」しか頭になかった。もしも、全額返金と言われたら……。自転車操業できないこと＝世界が終わってしまうような感覚に陥ってしまい、まったく正しい判断ができなくなっていた。選ぶ先がとんでもない沼だとわかっていたはずなのに、2行広告に書かれていた番号に電話をしていた。

「はい」――落ち着いた男性の声だ。

「新聞を見たんですが……」

喉から心臓が飛び出しそうだ。緊張して声が震える。お金を借りたい事情を説明すると、「本当に困っているんだね。だったら一度来なさい。場所を言うからメモして」と男性は言った。

場所は、新宿西口。まだ新宿にタカシマヤタイムズスクエアもなかった時代、指定された場所は雑居ビルが連立し、1階にはラーメン店がある古めかしいビルだった……。さすがにビビる。「風俗とかに売られちゃうのかな……でも、この年齢だと無理なのかな……」と、とんでもないことも考えながら、思い切ってドアを開く。

「二度と来ちゃいけない」

部屋は仕切りがない小さな事務所のような作りで、簡易的な事務用デスクがあった。3人掛けのソファーに、ノーネクタイのスーツ姿の男性がタバコを吸って座っていた。年齢は50歳ぐらいだっただろうか。

「あぁ、そのデスクの椅子に座ってください。お茶入れますから」と言われる。お茶が出てくるが、睡眠薬が入っているかも、と自分勝手な想像をして飲めなかった。

「いくら借金があるのか、ここに全部書いてみて。嘘ついちゃだめだよ」と男性は用紙とペンを手渡した。

「嘘をついちゃだめだよ」の言葉は思った以上に柔らかかったが、それが逆に怖かった。借り入れ状態だけでなく、住所、電話番号、保証人など個人情報を書くスペースもある。何かあったら、実家にも連絡が行き、両親にも迷惑がかかるのだろうか……、そう考えると手の震えが止まらない。

それを見ていたのか、男性は私が個人情報を書く途中で、その用紙をスッと抜き取った。私の借り入れ状態をみながら、「そっか、大変だったね。あんたにもいろいろあったんだろう。でも、こういうところにはね、来ちゃダメだ。二度と来ちゃいけない」とやさしく厳しい声でピシャリと言い放った。

え？ これも貸し付けの作戦なのか、と身構えていると、男性は別の紙を取り出した。

「あんたの問題は、むやみやたらに小さく細かく借りているってことだ。細かく何社にも支払っていたら、利息を重複して取られて、その支払いで借金は減らない。とにかく借りている会社の数を減らすことだ」と図を書いて説明を始めたのだ。

細かな返済はまとめて本数を減らせ

男性の解説はこうだった。消費者金融は、まとめて1本化する。借り入れをしている会社の中で、一番きちんと返済しているところに、内情を話して、まとめたいと相談をしてみろというのだ。もしも、断られた場合は、1本化に向いている消費者金融が何社かあるから調べてみろという。

どういうところがいいのかわからないというと、5社ぐらいの名前をあげてくれた。

「うちと癒着があるわけじゃないから、どこでもいい。話をきちんと聞いてくれるところ、借金をしていることを隠さずに、話せるところを選ぶといい」

そして、「そこで他社の返済分を借りれるだけまとめて借り、借りているところには一括で全額返済するといい」と説明してくれた。クレジットカードでのキャッシングの返済はこの時点ではかなり減っていたので、日々の生活費からやりくりして月々返済していくのがいい、と解説してくれた。

一気に話した男性は、「こういうところに一度来ると、もっと深いところに行くことになる。だから、二度と来ちゃダメだ。それだけは覚えておきなさい」と言って、私の借入詳細や個人情報の用紙をガラスの大きな灰皿の上で燃やしてくれたのだ。

この話をのちに数名の友人に話したことがある。そのたび「なんかドラマみたい」と驚かれるが、私自身も本当にドラマを見ているようで、狐につままれたようだった。彼は一体何者だったのか、今ではわからない。もしかしたら、トイチではなく、二番手と言われる消費者金融の回し者だったのかもしれない。

しかし、当時の私は、その男性以外に借金の相談をできる人間はいなかった。騙されているのかもしれないが、試してみるしかなかった。まずは、自分の借り入れがあった消費者金融にまとめたい話をまずは持ちかけた。しかし、貸付額が大きなこともあり、そこではまとまらなかった。そこで、男性が教えてくれた二番手の消費者金融を調べて、Sという消費者金融に相談を持ち掛けた。すると、100万まで貸し付けを行ってくれた。不足分は生活費からどうにか補い、約120万円で3社分を一括返済した。

消費者金融分のすべてを一括返済はできなかったが、それでもある程度まとめられたことで、心が落ち着いた。新たに貸し付けを行ったS社の利息も当時は、28％以上あったと記憶しているので、その後の返済も大変だったが、いろんなところに返済するストレスや重複する利息がない分、ストレスやプレッシャーは驚くほどなくなっていった。

完全返済に6年。2行広告の男性のおかげ

その後、しばらくして無職の高等遊民のパートナーとも別れた。彼にかかっていた生活費も返済に回すことができるようになった。この頃になると仕事も安定し、収入の多くを返済に回すことができた。

たぶんトイチだった2行広告の男性との出来事から、6年後には、消費者金融、クレジットカードなどの返済をすべて完了することができた。返済が完了した日は、その男性に感謝しながら、一人でこっそりと祝杯をあげた。

なぜ私がこんなにもみっともない話を披露したのかといえば、このバカな借金物語を反面教師にしてほしいと思ったからだ。

現在は、貸金業の限度額も厳しくなった。借入総額は、収入の3分の1まで、と決められているが、それでも抜け道はあるようで、借金に苦しんでいる人は後を絶たない。2025年3月に金融庁が発表した調査データ（※1）よると、3年以内借入経験者かつ現在借入残高がある人で、借入残高が収入の1/3を超える人の割合は18.4%もいる。さらに、借入残高が年収の1/3を超える人は、複数から借りている割合が7割と高くなっている。私もそうだったように、やはり自転車操業になってしまうケースは今も多いのだ。

物価高が続く中、生活費に困る人も増えている。また最近、感じるのは、キャッシュレス化が進み、アプリなどでの支払いが増えることで、クレジットカード以上に、お金の感覚が薄れている感覚がある。あまりに手軽に支払えてしまうことで、気づくとたくさん使っていることもある。

また、ショッピングアプリやオークションアプリなどでも支払い方法が多様化している。後払い、スマホや車の支払いの残クレ払いなどがあるが、どれも後から支払いがあるものは、「借金」であることは変わりない。その意識を忘れてしまうと、簡単に沼に嵌ってしまうということを頭のどこかに置いておくことも必要だ。そして、安易に使用してはいけないのは、「リボ払い」だ。なんでもリボ払いにしていると、支払いは永遠に終わらない……。今支払う金額は少ないかもしれないが結局は長く借金を続けることになってしまう。

私が借金地獄に陥った頃は、スマホもなければネット情報もなかった。「借金はよくないこと」という一般常識と親からの教え以外、知識もなく、積もった借金を前に誰に相談したらいいのかわからなかった。「こんなになったのは自己責任」「自分でどうにか解決しなければ」と、焦るほど誰にも言えず下へ下へと穴を掘り進めてしまった感覚がある。

今は各自治体にも借金問題の相談窓口がある。また、法テラスや消費生活センター、日本クレジットカウンセリング協会といった無料相談の窓口もある。「人に相談するのなんて恥ずかしい」と言っていると、事態はどんどん悪化する。私にとっては、たまたま出会ったトイチの男がよい人であったことが本当に救いだったが、一人で抱え込まないこと、そして専門家の適切なアドバイスが大切なのだと思う（トイチの男性でよかったというのはあくまでも結果論だが……）。

私は現在、キャッシングはしていない。消費者金融のカードはすべてハサミを入れて捨てた。「ポイントが溜まりますよ」と百貨店で勧誘されても自分はカードがあると使いすぎる性格なので、作らない。他の依存症と同じだ。カードで使えるお金は、貯金と同じ感覚を持ってしまう。カードは私にとって「麻薬」と同じなのだ。借金があるときは、少しでも借り入れできるところがザイルのように見えるが、実は鋭いナイフで自分を傷つけてしまうことになる。

借金はなくなったが、再び出版不況の世の中になり、仕事はますます厳しい状態だ。過去に多額の借金返済があったことで、老後を目の前にして貯蓄額は薄い。以前話題になった老後資金2000万円には届いていない。だからこそ、新たに借りない、意地でも借りない。あの男性の「こういうところには絶対来ちゃいけない」の約束だけは今後も守り続けたいと思っている。

