◆男子プロゴルフツアー ＡＣＮ選手権 第３日（８日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）

第３ラウンドが行われ、２３位で出た石川遼（カシオ）が７バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６５をマークし、通算９アンダー。トップと４打差７位で最終日を迎える。６８で回った杉浦悠太（フリー）が１３アンダーで首位を守り、今季初優勝、通算３勝目に王手をかけた。

前週まで２戦連続トップ５入りを果たすなど、秋に入り調子を上げている石川は「苦しい局面でガンガン行きすぎずに我慢ができた。そこから長いパットが入ってくれてスコアが動き出した感じ。もう少し近めのチャンスにつけられるような内容を明日は目指したい」とムービングデーを振り返った。

７番パー５はグリーン左手前バンカーからの第３打を寄せ、８番で１２メートル、９番では１５メートルを沈めて３連続バーディーを奪った。立て続けにロングパットをねじ込みギャラリーを沸かせた。「バーディーパットをたくさん打つことができたし、グリーンの読みが当たっていたし、いいタッチで打てた」

後半は３メートル前後のチャンスを決め、さらにスコアを伸ばした。フェアウェーキープ率は初日から５７・１４％→７１・４２％→７８・５７％と日を追うごとに上昇。「自分の崩したくない部分は崩れずに打ち方だったりはできているけど、もう少し。まだタイミングがずれたりする。もう少しいい状態にしたい」と課題を挙げた。

第２組の石川がホールアウトした時点で、トップとは２打差の５位だった。「まだたくさんの選手がプレーしているし、トップは多分１４アンダーぐらいになると思う。それでも届かないスコアじゃないと思う」と話していた。結果、トップは１３アンダーで差は４打におさまった。直近の４勝はすべて逆転で手にしている。「数字ばかりを最初から見るよりは、まずはいい内容をしっかり求めていきたい。まだ１８ホールあるので、ベストを尽くして攻めていくだけ」。いつも通り、自分のゴルフに集中する。