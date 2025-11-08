今季日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手が８日、仙台市内で「マー君カップ２０２５」を開催。未経験、初心者向けの野球教室で、宮城県内の小学生約３０人を対象に約２時間、講師役として触れ合った。「様々な方々のご協力があり、１回、第２回と続けて開催することができて本当にうれしく思います。野球を通して触れ合った子どもたちは皆一緒になってボールを追いかけて、誰も置いていかれることなく、一丸となって楽しめたってことがこちらとしてはすごくうれしかったです。見てるだけでしたけど（自身も）ものすごい楽しかった。声出しすぎて、ちょっとノド、きてます（笑）」と充実の表情だった。

野球人口が減少傾向にある昨今。参加した子どもたちには「野球に触れる機会はなかなかないと思うんですけど、今日こうやってやったことで『楽しかったな』と思ってもらえたらうれしいし、野球に興味を持っていただけたらうれしいなと思います。仙台であればイーグルスが近くで試合をしているので、もし良ければ試合を見に行って『野球楽しいな』と思ってほしいし、ジャイアンツも（来季）交流戦がありますので、見てもらえたら」とメッセージを送った。

今は巨人のユニホームに袖を通すが、楽天時代のルーキーイヤーから過ごした思い出深い地であることは変わらない。「東北、宮城に育ててもらったので。育ててもらった地だということは、チームが変わっても変わらないし、たくさんの子どもたちとこれから先も触れ合う機会をつくることができたらいいなと。自分にできることは、所属するチームが変わっても変わらないと思う。これからも自分にできること、どういう形か分かりませんけど、いろいろできればいいなと思います」と気持ちを込めて語った。