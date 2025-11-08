「何者かになれなかった50代」は不幸か。夢やぶれた女性のUターンを描いた漫画家の思い

SNSで同世代の活躍が可視化される現代、「何者かにならなければならない」という焦燥感に襲われている人は少なくない。妻にも母にもならず、売れない俳優業を辞めて地元・福岡に帰った50代女性を描いた漫画『起承転転』の作者・雁須磨子（かり すまこ）さんは、「何者にもならない人がほとんど」だと語る。

「起承転結」ではなく「起承転転」。「まだ結ばない、まだ転ぶ」人生の後半戦を生きる主人公・葉子は、地元でスキマバイト（スポットワーク）で働く人々や20代の大家と交流していくなかで、さまざまな年代が抱える「何者」への思いを知ることになる。

40代と50代の間にある「大きな段差」について雁須磨子さんに聞いた前編に続き、後編となる本記事では、「何者の呪い」への向き合い方について聞いた。

何者かになっている人のほうが「何者の呪い」にかかる

--俳優業をやめた葉子の「32年かけてやってきたことは私を何にもしなかった、だけど何もやってこなかったわけではない」という言葉が印象的でした。何者にもなれなかったという思いがある一方で、それでも何もしてこなかったわけではないんだという自負もどこかにある。その感覚に共感する人は多いのではないかと思いました。

雁須磨子（以下、雁）：葉子は女優業という芸事を選んでいて、誰かの心を動かす仕事をしていました。端役とはいえ人気ドラマにも出たことがあったので、そのことに気づく人や覚えている人もいるんですね。その点では、何もやってこなかったわけではないし、一応、何者かにはなっている。ただ、本人にその実感があるかどうかは別問題なわけで。その矛盾を抱えた感覚を描きたかったんです。

――朝ドラ『あんぱん』でも、主人公が「何者にもなれんかった」と泣くシーンが終盤にあり、そこに共感した視聴者がすごく多かったんです。SNSが普及しているいま、ひと昔まえよりも一層、「何者かにならなければならない」という呪いがあるように思います。

雁：本当に、ある種の呪いですよね。でも面白いことに、その呪いを受けるのは、ある程度の立場にいる人のほうが多い気がするんです。傍から見たら何者かになっているのに、本人は「自分は何者でもない」と言う。逆に、傍から見たら何者でもない人が自分は何者かになっていると思っているケースもある。この個人差がすごく面白いですよね。ちゃんと「何者」かになっている人には、その自覚をもってほしいくらいです（笑）。

--仕事がすごくできて有能なのに、何者にもならない選択をしてスキマバイトで働く、主人公と同年代の淡輪（たんのわ）というキャラクターも興味深いです。、ひと昔前なら“スーパー派遣社員”のような描き方になると思いますが、派遣社員の多くは女性であるにもかかわらず、淡輪を男性に設定したのはなぜですか。

雁：葉子と同じように「50代でまだ浮遊している存在」として、男性キャラも出したかったからです。淡輪は最初に思いついた時から、私の中で主人公の次くらいにキャラが立っていました。どこの会社に行っても有能で何でもできる人なのに、あえて何者でもない立場を選んでいる。スキマバイト自体が何者でもない人たちの集合体で、夢やぶれた葉子がそこにたどり着く。

淡輪は何者かになったことがある人なのかもしれないけれど、いまはスキマバイトをしている。葉子とは似ている部分があるけれど、淡輪は「何者でもない」とか「何者かになりたい」とか言わないタイプの人です。何者かを求める人と求めない人、その違いも描きたかったんです。

独身で定職についていない50代はいまや「異質」ではない

--世代の違う若い人たちとの交流も描かれていますね。50代と20代の世代差や関係性はどう捉えていますか？

雁：独身で定職についていない葉子は、昔だったら親戚の中で一人異質な、風変わりなおばさんのような存在になっていたと思うんです。でも、今の50代でそういう人は決して少なくないですよね。

葉子は若い世代と接するとき、自分がそういう異質な存在として見られるのではないかと身構えますが、若い世代は葉子を異質なものとはまったく見ていなくて、壁もなく、グイグイ来る。それに対して、葉子の方が混乱します。

50代からすると、20代とどう関わればいいかわからないんですよね。関わりたくても、そもそも関わりがないですし、まず歓迎される感じがしない。でも、30歳も離れているのに同じことで悩んでいたりすることは実際にある。それがいいことか悪いことかはまた別の話ですが……。

人生後半のきょうだいのパワーバランスの変化

--かつてキラキラしていた葉子が何者でもなくなり、真面目で地味だった弟が結婚して立派な大人になっている。年齢を重ねることで、きょうだいの関係性やパワーバランスが変わるのもリアルです。

雁：弟からしたらキラキラしたお姉ちゃんに憧れもあっただろうし、そういうお姉ちゃんでいてほしかった。それが卑屈になって帰ってきて、「何なんだよ」という思いがある。逆に姉から見た弟も昔の姿とは違う。きょうだいの関係性がどこかの時点で変わってくるのは、男女にかかわらずあることだと思います。

--弟のほうが葉子より年上に見える気もしたのですが、仕事や家族など、役割を背負うほどに老けていくという面もあるのかなと思いました。実際、妻の役割、母の役割、会社や社会での地位による役割など背負っている人と、そうでなく自由な人とで、見た目年齢が違うと感じることもあります。

雁：それは面白いですね（笑）。責任を背負ってポジションを持っている人と、そうでない人の違いですよね。葉子は責任を負わずに逃げてきた。でも弟は実直に責任を負いながらポジションを確立してきた。葉子もポジションを確立したら老けるのかな。それも描いていきたいです。

新しいことがあり続ける楽しさを見つけてほしい

--タイトルの「起承転転」を見て、50代になってもまだまだここから転ぶのか、そろそろ結ばせてくれないか……とも思いました（笑）。人生100年時代と言われて、その長さに途方に暮れることもあります。

雁：そうですよね（笑）。ただ、起承転結の「結」が「転」なのは、まだまだ転ぶことを示唆していますが、転んでも大丈夫、まだまだ物語は続いていく、というメッセージも込めているんです。

50代はまだ「承」が終わったくらいで、これからまだ「転」が続く。結婚したり子供が巣立ったりで、場面が変わって「結」に向かいやすくなるかもしれないけれど、今の50代は違う。まだまだ転んでいく、転々としていく世代なんです。第一部は終わっちゃったけど、また次が始まる。だから、起承転転転転……起、みたいな感じですね。

--この作品を通して、50代の読者とこれから50代を迎える世代に、どんなことを伝えたいですか。

雁：すごく悲しいことがあったとき以外は、「楽しもう」と思っているとだんだん楽しくなるんじゃないかなと私は思うんですね。だから、新しいことがあり続ける楽しさを見つけてほしい。50代はまだ変化がたくさんある時期です。60代で新しいことを始めるために今仕込んでもいい時だと思う。変わろうと思えばまだまだ変われる。

人生100年時代として、半分を突破した人がこれから何をするのか。今の積み重ねをさらに増やす人もいれば、もう一度スタート地点に戻って新しいことが始まる人もきっといる。そういう希望を持ってもらえたらうれしいですね。

