【非常識】義母からお土産→中身は「金魚」！？苦言を呈した夫に逆ギレする義母がヤバい【ママリ】

この記事では、義母の行動に思わず常識を疑ったという投稿を紹介します。何の連絡もなく金魚を2匹持ってきたという義母。投稿者さんの家には水槽もなければ餌もなく、慌てて夫が買ってきたところ「孫に見せたかっただけで2、3日生きればいい。大袈裟だ。」と言われてしまったそう。夫はそんな義母に激怒し、義母は自分の何が悪かったのかまるで理解できておらず謝罪もせずに逆ギレしていたそうです。義母のしたことへのさまざまな意見を聞いてみたいそうです。

いきなり金魚を持ってきた義母に夫は大激怒

義母の行動についてどう思われますか？



先日、義母が急に連絡もなしにお土産と言って金魚を2匹買ってきました…。

家には水槽など金魚が泳げるような容器もなければ餌もなく…、急遽夫が買いに行きました。その際に義母から「孫に見せたかっただけ。2、3日生きればいいんだよ。そんなに大袈裟に買ってこなくてもいい」、と言われました。

急だったこともあり、言葉が出ず苦笑いしかできませんでした。夫は大激怒で「買ってくるんなら連絡をしてくれ！」と。

義母は孫に喜んでもらいたいがために買ってきたとは分かってはいるのですが、連絡もなしというのは本当に困りました。

結局、誰も喜びはしなかったのに激怒し、義姉に怒りのLINEをしたようです。

夫から急に買ってこられると困ることを説明されたのにも関わらず、義姉に愚痴のLINEをし、尚且つ私にも夫にも結局謝罪などはありません。

わたしは非常識なんじゃないかと思いますが…、私の両親は「孫のためだからね」と義母を思ってか、何も言いません。



今回の義母の行動って常識の範疇なんですか？

もうわたしには何もわかりません。

逆ギレしてくる義母と連絡とりたくなくなりました。 出典：

孫に喜んでもらいたい一心でしたこととはいえ、命を軽く考えるようなことはしてほしくないですよね。子どもにとっても生き物を育てることは大事な経験ではありますが、命を預かるわけですから軽々しく飼うことは親として避けたいものです。残念ながら義母にはなぜここまで夫や投稿者さんが怒り、困っているのか理解ができない様子。そもそもの考え方が違うというのもあるでしょうが、ここまで理解がないと今後のことが不安になってしまいますよね。義母が今回のことを反省することはないかもしれませんが、今後同じようなことを繰り返さないためにも投稿者さんたちは毅然とした態度でいることが大事なのではないでしょうか。

義母の行動にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

やー2.3日生きればいいっていうのも金魚の命を軽くみすぎてて、子供のために良くない発言だと思いますし、買うなら水槽やエサセットで持ってきてよ！って思います😅



見せたいだけなら、義母の家で飼ってくれればいいのに。

それをたまに見に行く方が気が楽ですよね😅



義母さんの行動は常識的ではないと思います！！

孫のためだからって何でもいいわけじゃないです… 出典：

有り得ないですね。

金魚も命を持った生き物なのに2.3日生きればそれでいいなんて...



自己中心的な行動を周りに咎められ、自分の望む反応が返って来なかったら逆ギレ。

私が質問者さんの立場でも関わりたくないです😂 出典：

孫のことを思ってとは言うものの、義母の気持ちが優先されているところが気になりますよね。せめて事前に聞いておいてくれたり、水槽などもセットで持ってきてくれれば良かったのにそれすらもしなかったというのは責められても仕方のないように感じます。「孫のためだからといって何でもいいわけではない」というのは本当にその通りですね。何が孫のためなのかを考えたうえで行動してほしいですし、自分のしたことに対しての反省もしっかりとしてほしいものです。こういった自己中な行動なあると付き合い方自体を考え直したくなるもの。義母には冷静に自分のしたことを考えてみてほしいですね。

