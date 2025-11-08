【すみっコぐらし×ピザーラ】お皿とシール付き♡冬限定スペシャルパック登場

宅配ピザ「PIZZA-LA（ピザーラ）」から、この冬限定の『すみっコぐらしスペシャルパック』が登場します。お好きなピザにプラス340円（税込）で、ここでしか手に入らないオリジナルの「すみっコぐらしお皿」と「オリジナルシール」がセットに♡ ピザーラのピザを囲みながら、すみっコたちの愛らしい世界をおうちで楽しめる、ファンにはたまらない数量限定企画です。

ピザーラ限定の“すみっコぐらし”スペシャルパック



お好きなピザに＋340円（税込）で購入できる『すみっコぐらしスペシャルパック』は、全国のピザーラで2025年11月5日（水）より販売開始。

セット内容は、直径約17cmの陶磁器製「すみっコぐらしお皿」と、約10×15cmの「オリジナルシール」。

ピザーラのピザを頬張るすみっコたちや、キッチンカーに乗った姿など、ここだけの限定デザインが楽しめます。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックを♪

ピザーラでしか手に入らない限定デザインに注目



今回の「お皿」と「シール」には、ピザーラコラボならではのユニークなデザインがいっぱい。ピザのトッピングに紛れたすみっコたちや、かわいく並んだキャラクターたちが心を癒してくれます。

飾って楽しむのはもちろん、日常使いにもぴったり。陶磁器製のしっかりした質感で、おうち時間をより温かく彩ってくれそうです。

冬のおうち時間をもっとハッピーに♡



ピザーラの『すみっコぐらしスペシャルパック』は、2025年11月5日（水）から数量限定販売。なくなり次第終了なので、早めの注文がおすすめです。

お好きなピザに＋340円（税込）で、かわいいお皿とシールが手に入るこのチャンスをお見逃しなく♪ すみっコたちと一緒に、心もおなかも満たされる冬を過ごしてみてはいかがでしょうか？