アメリカ・カリフォルニア州の宝石店「Happy Jewelers」が11月8日までに公式インスタグラムを更新。米大リーグ・ワールドシリーズでMVPに輝いたドジャースの山本由伸選手が身に着けていたネックレスは自社の商品だったと明かした。



【写真】山本由伸選手の首元に…輝くネックレス

同店の公式インスタグラムは「山本由伸選手のために、この非現実的なフルブルーサファイアテニスネックレスを作成させて頂きました」（直訳）とコメント。写真や動画を公開した。



同店公式サイトで「Blue Sapphire Tennis Necklace」の商品名で市販されており、価格はサイズや長さ、オプションにより異なり、6000ドル〜11700ドル（日本円で約92万〜179万円）。



SNSでは、マウンドに立つ山本選手の首元で存在感を放つブルーのチェーンネックレスに目を奪われたというファンも多く、「すごく似合ってる」「サファイアだね」「このチェーンがカッコよすぎて試合に集中できなかった」「とても素敵」「本当に大好き」「美しい」「欲しい！」などのコメントがあった。



同店は過去にもドジャース選手の奥さま会にジュエリーを贈っており、選手の名前が彫られた指輪や選手の妻の名前が刻まれた特性のジュエリーボックスは話題となった。