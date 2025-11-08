¡Ö74ºÐ¤À¤È!?¡×ÆüËÜÃæ¤òÌ¥Î»¤·¤¿Í³Èþ¤«¤ª¤ë¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþÍÆË¡¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥®¥Í¥¹µé¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¡×¡ÖÇ¯¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡Ö¥Û¡¼¥í¡¼´ÇÈÄ¤¬²û¤«¤·¤¤¡×
¡ÖÈþÍÆË¡¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼
¡¡¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÍ³Èþ¤«¤ª¤ë(74)¤Î¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¤ÎÂôÅÄ°¡Ìð»Ò(76)¤¬¡Ö²û¤«¤·¤¤ ¿å¸Í²«Ìç¤Ê¤É¤Ç¤´°ì½ï¡¢µþÅÔÅì±Ç»£±Æ½ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿ Í³Èþ¤«¤ª¤ë¤µ¤ó °Ë¿á¸ãÏº¤µ¤ó¡×¡Ö´ò¤·¤¤ºÆ²ñ¤Ë¡¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë»þÂå·à¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×(TBS)¤Ç¶¦±é¤·¤¿à¤«¤²¤í¤¦¤ª¶äáÌò¤ÎÍ³Èþ¤«¤ª¤ë¤Èà³Ê¤µ¤óáÌò¤Î°Ë¿á¸ãÏº(79)¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÍ³Èþ¤«¤ª¤ë¤µ¤óµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡Ä¡×¡Ö½éÎø¤Î¿Í¤À¤¡¡Ä¡×¡Ö60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿å¸Í²«Ìç¤ÇÆþÍá¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Î»ö¤Ï¡×¡ÖÍ³Èþ¤«¤ª¤ë¤¬74ºÐ¤À¤È¡ª¡©¡×¡ÖÇ¯¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡Ö¼ã¸«¤¨¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤è¤êÍ³Èþ¤«¤ª¤ë¤ÎÈþÍÆË¡¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¼Ì¿¿¡×¡ÖÇ¯¤Ï½Å¤Í¤Æ¤âåºÎï¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡£ ¥Û¡¼¥í¡¼´ÇÈÄ¤¬²û¤«¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£