¡ã¥Þ¥ª¥¿¥¤ ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡3ÆüÌÜ¡þ8Æü¡þ¥¶¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉCC¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¡þ7295¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè8Àï¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¡£·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿ÀõÃÏÍÎÍ¤¤ÈÃÓÂ¼´²À¤¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÍ¥¾¡ÀïÀþ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¦24°Ì¥¿¥¤¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÀõÃÏ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¹¶Àª¤ò¤«¤±¡¢7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö65¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼ó°Ì¤È1ÂÇº¹¤Î¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¡¦4°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£ÀõÃÏ¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¤½¤Î¤¹¤°¸å¤í41°Ì¥¿¥¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÃÓÂ¼¤âÉé¤±¤¸¤ÈÄÉÁö¡£¤³¤Á¤é¤â7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö66¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë12¥¢¥ó¥À¡¼¡¦9°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤ÆºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Á´9Àï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì2Ì¾¡ÊÍ»ñ³Ê¼Ô¤ò½ü¤¯¡Ë¤ËÍèµ¨¤ÎLIV¥´¥ë¥Õ½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÁè¤¤¤â¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤ÏÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡Ê¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¡¢325.59pt¡Ë¡£2°Ì¤Ë¥ß¥²¥ë¡¦¥¿¥Ö¥¨¥Ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢221.19pt¡Ë¤¬Â³¤¯¡£º£Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð180pt¡¢2°Ì¤Ï110pt¡¢3°Ì¤Ï63pt¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÀõÃÏ¤Ï13°Ì¡Ê105.30pt¡Ë¡¢ÃÓÂ¼¤Ï22°Ì¡Ê76.83pt¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÀª2¿Í¤ËÂçÎÌ¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Î¹¥µ¡¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥ª¥Þ¡¼¥ó¡×¤Ç¶âÃ«Âó¼Â¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÀª¤¬¾¡¤Æ¤Ð2Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¡¢¼ó°Ì¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë15¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¥¤¡¦¥¹¥ß¥ó¡¢¥ï¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó¡Ê¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¡Ë¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ô¥ª¥Ã¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î3¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤±¤Æº®Àï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
