¡ÚÂ®Êó ¸½¾ì²èÁü¤¢¤ê¡ÛJR¿·¾±±Ø¤Ë½ÐË×¤Î¥¯¥Þ È¢¥ï¥Ê¤ÇÊá³Í¤·ÈÂ½Ð
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³·Á¸©¿·¾±»Ô¤ÎJR¿·¾±±Ø¤Ë½ÐË×¤·¼Ö¸Ë¤ËµïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢¸á¸å£´»þ¤ËÈ¢¥ï¥Ê¤ËÆþ¤êÊá³Í¤µ¤ì¡¢ÈÂ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹£µ£°¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î»Ò¥°¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JR¿·¾±±Ø¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å2»þ15Ê¬¤´¤í¡¢±Ø¹½Æâ¤Ë£±Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¡¢¤½¤Î¸å¿·¾±±Ø¤Î¼Ö¸ËÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼Ö¸Ë¤òÉõº¿¤·¥¯¥Þ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÈ¢¥ï¥Ê¤ò»Å³Ý¤±¡¢¸á¸å£´»þ¤´¤í¤ËÈ¢¥ï¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JR¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¿·¾±±ØÈ¯¸á¸å£³»þ17Ê¬È¯¤Î¾å¤ê¤Î»³·Á¿·´´Àþ¤Ä¤Ð¤µ150¹æ¤Ï¿·¾±±Ø¤È»³·Á¤Î´Ö¤Ç¶è´Ö±¿µÙ¤È¤Ê¤ê¡¢£±£³£°¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¿·´´Àþ¤ÏÄÌ¾ï±¿¹Ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£