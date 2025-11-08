菊地亜美、“ハマり中”のせいろ蒸し料理を披露 12センチの小さめ蒸し器が大活躍「使い勝手が良くて最近よく使ってる」
タレントの菊地亜美（35）が5日、自身のインスタグラムを更新。「毎日仕事と業務と子供達であっという間だけど、楽しんでます」と明かし、近況を写真を添え報告した。
【写真】「12cmの小さいせいろ蒸しを買い足してから、使い勝手が良くて最近よく使ってるよ」菊地亜美の“手作り”せいろ蒸し料理
菊地は「気付けばインスタの更新空いてしまってた」と書き出し、「最近の仕事以外の日常」を複数枚の写真とともに伝えた。
1、2枚目の写真は、にんじん、えのき茸などの野菜や野菜の肉巻きが入ったせいろ蒸しの手料理で「12cmの小さいせいろ蒸しを買い足してから、使い勝手が良くて最近よく使ってるよ」と紹介。
「娘さんお野菜食べますか!?と多数いただいてましたが、なぜか葉物野菜が好きで、サンチュやレタスでお肉を巻くのが好きなので中に入れてみたら食べました」「その時によって好きなものはコロコロ変わります」と明かした。
せいろは“1人ごはん”でも活躍しているようで、「えのきを豚肉で巻いたのと、少し余った松茸 そして子供も大好きな @hiraboku_nihonbasi（平田牧場）のとびうおだしに薬味をたっぷりと」と、ある日の“おうちごはん”の写真も披露した。
投稿ではほかにも、最近“ヘビロテ”している愛用パンツを使った私服コーデや、夫の誕生日を家族で祝ったことなどを明かしている。
菊地は、2018年に一般男性と結婚。20年8月に第1子女児（5）の出産を報告し、今年3月に第2子女児（0）の出産を発表した。
