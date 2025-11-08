田中美久、大人っぽくなった部分を明かす「悪い意味でになっちゃうんですけど…」 カレンダー発売
グラビアアイドルで俳優の田中美久（24）が8日、東京・HMV ＆ BOOKS SHIBUYAで2026カレンダー（わくわく製作所）の発売記念イベントを開いた。
【写真】超ミニスカ姿！美脚披露した田中美久の全身ショット
コンセプトは一緒に旅に出かけるイメージだそう。お気に入りは1月のカット。「1月から12月のカレンダーを出すのは初めて。ページを開いてすぐに『いつもと違う大人なみくりんだ』というふうになっている方がいいかも、と。全部お気に入りだけど、ちょっと大人っぽい私をと思って1月にしました」とアピールした。
それに掛けて“大人っぽくなった部分”を話すことに。「悪い意味でになっちゃうんですけど…」と意味深に前置きしながら「中学生のころはメイクを落とさないで寝ても肌が荒れなかったんですけど、今はすぐに肌に出ちゃう。身体的に大人になったな、と。疲れが出やすくなっちゃった」と照れ笑い。一方で「美意識が上がりました」とも明かし「前だったらありえなかったんですけど、2週間に1回、皮膚科に行くようにしたり、毎日パックしたり」と“成長”を語っていた。
完全撮り下ろしで撮影された本作は、田中の持つ「かわいらしさ」と「大人の魅力」が融合した一冊に。四季の移り変わりが感じられる、1ページ1ページめくるのが待ち遠しくなるようなカレンダーに仕上がっている。
