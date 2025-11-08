前ＤｅＮＡの三嶋一輝投手が８日、自身のインスタグラムを更新。巨人・坂本勇人内野手、萩尾匡也外野手、前西武・平井克典投手、ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手、石田健大投手らとの会食の写真を投稿した。

「勇人さんご馳走様でした。元気もらいました」「萩尾お肉焼いてくれてありがとう」「健大まだまだ頑張ってな」「平井お互いこれからお互いに謙虚に頑張ろう！」「とれもいい会でした♪」などと参加者へのメッセージを記した。藤浪に対しては「藤浪監事ありがとう！段差あるのに俺が子供に見える」。店の前で撮影した集合写真では三嶋が藤浪より一段上に立ち、なおかつ背伸びしているが手前の藤浪の肩をやっと越えるくらい。フォロワーからは「素敵な写真です」「いい写真 チームを超えて繫がれるの素敵です」と球団の枠をこえた仲間へのコメントが寄せられたほか、「藤浪さんの身長高いですもんね」「三嶋さんの背伸び〜かっこ可愛いです」という声があった。

ちなみに三嶋の身長は１７５センチ、藤浪の身長は１９７センチと２０センチ以上の差がある。