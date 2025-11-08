【台風２６号】沖縄･奄美「大雨･大しけ･強風」

「大型で強い台風２６号」は発達しながら西に進んでいます。１０日（月）頃からは北、そして１２日（水）頃からは北東へと進路を変える見込みです。

９日（日）～１８日（火）の、を、を画像で掲載しています。

【台風２６号】弱まりながら沖縄奄美へ

台風２６号は発達しながら進んでいますが、９日（日）の９３５hpa最大風速５０ｍ（予想）をピークに、１３日（木）午後３時には９９０hpa最大風速３０ｍまで衰える見込みです。

台湾付近の海面水温が２７℃以下の低い海域に入ることに加え、台湾には富士山よりも高い「玉山（3,952ｍ）」など山々の影響で、勢力を弱めると考えられます。

雨風シミュレーション９日（日）～１８日（火）

注目は、９日（日）から１０日（月）に台風２５号の爪痕が残るフィリピンに上陸して、南シナ海に進みます。南シナ海でも「反時計回りの渦」はハッキリしていますが、台湾に近づく１３日（木）になると、「反時計回りの渦」は崩れ、だんだんと不明瞭になってきます。『雨雲のかたまり』も南の海上に限られ、今までの予想よりも本州に影響する可能性は小さくなったと言えそうです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。最新の予報円や、今後気象庁から発表される情報に注意してください。

日曜日は全国的に雨（９日（日）～１５日（土））

全国各地の来週１５日（土）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。９日（日）は低気圧が前線を伴って列島を通過するため、広く雨が降るでしょう。台風２６号の進路によっては、１３日（木）は大雨のおそれがありますので、今後気象台から発表される最新情報に気を付けてください。

