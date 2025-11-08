◆卓球 ノジマＴリーグ（８日、神奈川・カルッツ川崎）

女子の４位の京都は８日、神奈川・カルッツ川崎で首位の神奈川と対戦し、２―３で敗れた。

エースの出雲美空はダブルスと、シングルスの２試合に出場して２戦２勝。工藤夢とペアを組んだダブルスでは、相手の長粼美柚、岡田琴菜ペアと第３ゲームのジュースまでもつれ込んだ末に、２―１での勝利。「出だしが悪かったが、相手のミスを誘って点数になったのでよかった」と試合を振り返った。

試合はお互いに連続でポイントを取りあう展開に。「相手のボールはこういう回転だからこうしていこう」と工藤と話し合いながら、相手を分析して攻めた。

この日の観客は１０００人を超え、１階席、２階席ともに満席近くに。アウェーでの試合ということで神奈川への声援が大きかったが「向こうの応援かもしれないですけど、自分たちの応援だと思って」と声援を力に変えた。

シングルスでは、Ｔリーグデビュー戦となった１４歳、瓜生日咲（うりう・ひさ）との対戦で３―１と勝利。出雲は今年に入ってから瓜生と練習試合で対戦したことを明かし「その時も接戦だったので、強い選手だと知っていた。年下だからとは思わず、向かっていこう」と集中。特徴的な右シェーク守備型の選手にも「自分は打つタイプより我慢するタイプなので、相手よりも粘れたのがよかった」と勝利を喜んだ。