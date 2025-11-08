フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦、ＮＨＫ杯は８日、大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで行われ、ペアのフリーではショートプログラム（ＳＰ）４位の長岡柚奈、森口澄士（すみただ）組（木下アカデミー）が自己ベストを更新する１３０・５９点で３位とし、合計２０２・１１点で４位に入った。

サラ・コンティ、ニッコロ・マチー組（イタリア）が優勝。アイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）はフリーでリフトのミスなどが響き、１０位だった。

高いリフトやスピード感でジャンプのミスカバー…長岡・森口組

ＳＰ４位で出たペアの長岡、森口組は高いリフトやスピード感あふれる演技でジャンプのミスをカバーし、ＳＰに続いてフリーも自己ベストで初の２００点超え。フリーは２０２２年北京五輪金の隋文静、韓聡組を上回る３位と健闘し、表彰台にあと１・６８点と迫った。

ミラノ・コルティナ五輪の出場枠がかかった昨季世界選手権は、長岡のミスなどが響き、フリーに進めなかった。長岡は「自信がなくて成長できないなら（森口に）無駄な時間を過ごさせる。やめた方がいい」と一時は引退も考えたが、森口の説得で踏みとどまった。

渡欧して指導を受けて技術と精神面を磨き、９月の五輪最終予選（北京）では日本ペア二つ目の出場枠を獲得した。長岡が「一人では重圧を抱えきれなかった」と振り返ったように、２人の絆は深まった。結成３季目での２００点台に「出せると思っていなかった。（自分たちを）褒めていい」と長岡。挫折を乗り越え急成長している。

吉田、森田組は団体戦の可能性残し「ひたすら練習」

アイスダンスの吉田、森田組はリフトで体勢を大きく崩して転倒扱いとなり、点数を伸ばせず最下位に終わった。９月のミラノ・コルティナ五輪最終予選（北京）では個人戦の出場枠を逃したが、団体戦出場の可能性を残す。最終選考会となる１２月の全日本選手権（東京）へ、森田は「プログラム全体の質を上げることが一番。ひたすら練習する」と気合を込めた。（岡田浩幸）

【ペア】▽最終成績 〈１〉サラ・コンティ、ニッコロ・マチー（イタリア）２０８・５８点〈３〉パブロワ、スビアチェンコ（ハンガリー）２０７・２８〈３〉隋文静、韓聡（中国）２０３・７９〈４〉長岡、森口２０２・１１

【アイスダンス】▽最終成績 〈１〉ライラ・フィアー、ルイス・ギブソン（英）２０５・８８点〈２〉ギニャール、ファブリ（イタリア）１９８・６７〈３〉グリーン、パーソンズ（米）１８７・９０〈１０〉吉田、森田１５５・２８