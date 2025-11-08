◇明治安田J1リーグ第36節 湘南5―2新潟（2025年11月8日 レモンガススタジアム平塚）

19位の湘南がJ2降格決定後の初戦で、同じく降格する20位の新潟に今季最多の5得点で快勝した。リーグ戦では5月11日東京V戦以来ほぼ半年ぶり、実に20試合ぶりとなる勝ち点3を手にした。

湘南は前節の10月26日アウェー福岡戦に敗れ、9年ぶりとなるJ2降格が決定。31日には指揮5年目の山口智監督が今季限りで退任すると発表された。失意のサポーターにホームで勝利を届けたい湘南は前半35分、GK真田幸太のロングパントを主将のFW鈴木章斗がキープし、1対1の状況から右足を振り抜いて先制。その3分後にはFW二田理央の折り返しをMF平岡大陽が押し込み、追加点を奪った。

勢いは後半にさらに加速する。同7分にMF小野瀬康介が二田とのワンツーから今季初得点を挙げると、同25分には鈴木章がDF中野伸哉のパスからこの日2点目。さらに3分後、途中出場でピッチに入ったばかりのMF奥野耕平がこぼれ球から強烈なミドルシュートを決め、リードを5点に広げた。終盤にPKを含む2失点を許したものの、ホームで久々の勝利。暗く長いトンネルから、ようやく抜け出した。