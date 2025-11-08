ÃæÂ¼½Ó²ð¡¢»³²¼¹¬µ±¡ß¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²ー¥à¡Ù½Ð±é¡¡¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«
¡¡11·î18Æü¤è¤êTBS¡¿MBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢»³²¼¹¬µ±¤È¾¾ËÜÎçÀ¸¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²ー¥à¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃæÂ¼½Ó²ð¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§»³²¼¹¬µ±¡ß¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²ー¥à¡Ù¤Ëè½»Ò¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢Åø¥¥é¥é¡¢¹©Æ£Èþºù¤é½Ð±é¤Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÈÇ½éÅÐ¾ì»þ¤Ë¤ÏKindleÁ´ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿º¬ËÜÁï°ìÏº¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¿´Íý¥²ー¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ²½¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÌ¡²è¥¢¥×¥ê ¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡Ù ¤Ë¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¡¢¸½ºßÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ø±¡Æâ·Ù»¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î½ô¶¶È»¿Í¡£¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤Ï¡ØÇòÊë¤Î¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Îº´¡¹ÌÚ¹ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡½¢³èÀ¸8Ì¾¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢¡È¹¹ð¡É¤òÉð´ï¤Ë¹ñÌ±¤òÀïÁè¤Ø¤ÈÆ³¤¯µæ¶Ë¤ÎºÎÍÑ»î¸³¡£À¯ÉÜ¥Áー¥à¤È¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Áー¥à¤Î2¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢2¤Ä¤ÎÌ©¼¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¾ðÊóÀï¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¤ë¤«¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¡£¥Áー¥àÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤ÎºÎÍÑ¤ò·ü¤±¤¿¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¡¢¿®Ç°¡¢¤½¤·¤ÆÇí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ëËÜÀ¤¬¸òºø¤¹¤ë¿´Íý¥Ð¥È¥ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ò»î¤¹¹¹ðÂåÍýÅ¹ÅÅ±ûÆ²¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Áー¥à¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«ー¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£°æµ®Ìé¤ò»³²¼¡¢º£°æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ·³¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¡¢ÂçÊªÀ¯¼£²È¤òÉã¿Æ¤Ë»ý¤Ä¸åÆ£Àµ»Ö¤ò¾¾ËÜ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢º¸¤¬ÀïÁè¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Áー¥à¡×¤ÎÌÌ¡¹¤Ç¡¢ÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡¢¾¯¤·¹Ó¡¹¤·¤µ¤â´¶¤¸¤ëÉô²°¡Ò¥¢¥¸¥È¡Ó¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¦¤¬ÀïÁè¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¡ÖÀ¯ÉÜ¥Áー¥à¡×¤ÎÌÌ¡¹¤Ç¡¢ÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¾å¼Á¤ÊÉô²°¡Ò´±Å¡¡Ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¦ÅÅ±ûÆ²¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÉÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²ー¥à¡Ù¤ÎÎ©°Æ¼Ô¤ÎÅÏÊÕÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë