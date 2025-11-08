B1秋田がタナー・ライスナーの群馬戦欠場を発表…11月5日の名古屋D戦で負傷し脳震盪の診断

11月8日、B1東地区の秋田ノーザンハピネッツは公式Xを通して、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」第9節の群馬クレインサンダーズ戦においてタナー・ライスナーと田口成浩の欠場を発表した。

ライスナーは同5日に行われた名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦で負傷し、本日脳震盪と診断を受けた。このため、群馬戦にはベンチ入りせず、チームにも帯同していない。

今シーズンのライスナーは13試合に出場し、1試合平均8.9得点3.7リバウンド1.2アシストを記録していた。

秋田は公式Xを通じて、ライスナーについて「今後の練習への参加・試合出場につきましては、Bリーグの『段階的復帰プロトコル』に従って判断いたします」とコメント。







さらに「皆さまにはご心配をおかけしますが、引き続き秋田ノーザンハピネッツへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」と続けた。







また田口は同2日に行われた滋賀レイクス戦で負傷し、右膝前十字靭帯損傷、外側半月板損傷と診断され、全治未定となっておりチームにも帯同していない。

