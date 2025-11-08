「すごいスコアになってるな」「ケチャドバだ」湘南が新潟を相手に圧巻のゴールショー！「なぜそれが出来なかった...」などの声
圧巻のゴールショーだ。
J２降格が確定しているチーム同士の対戦。11月８日にJ１第36節で湘南ベルマーレとアルビレックス新潟が相まみえた。
先手を取ったのは湘南。35分にエース鈴木章斗のゴールで均衡を破ると、38分に平岡大陽が追加点を奪う。迎えた後半、湘南がさらに得点を重ねる。52分に小野瀬康介、70分に鈴木章、73分に奥野耕平がネットを揺らす。
その後は85分、90＋１分に失点した湘南だが、５−２で勝利。今季初の１試合５得点の湘南に、ネット上では「湘南どうしたん？」「湘南新潟すごいスコアになってるな」「湘南この試合しててなんで降格すんの？」「湘南なぜそれが出来なかった...」「ケチャドバだ」といった声があがっている。
今季は苦しい戦いが続いた湘南が、20試合ぶりの白星を手にした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
