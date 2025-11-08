「とても良いレベルを保った」セリエA古豪を相手に奮闘した24歳日本人をイタリアメディアが高評価！ブラジル人DFとのデュエルは「うまく凌いで守備をさせた」【ECL】
佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツは11月６日に行われたUEFAカンファレンスリーグ（ECL）のリーグフェーズ第３節で、イタリアの古豪フィオレンティーナと対戦。２−１で劇的勝利を飾った。
１−１で迎えた後半アディショナルタイム、途中出場の佐野のクロスに韓国代表のイ・ジェソンがヘッドで合わせてネット揺らし、これが決勝点となった。
勝ち越しゴールをアシストした佐野とともに、高い評価を得たのが、先発フル出場した川粼だ。
本職のボランチではなく、前半は左ウイングバック、後半は右ウイングバックで、プレーした24歳の日本人MFに対し、イタリアメディア『TUTTOmercatoWEB』は佐野と同じ6.5点をつけ、こう寸評を添えた。
「（ブラジル人DFの）ドドーとのデュエルをまずまずうまくしのぎ、特に序盤は彼に守備をさせ、攻め上がりにも大きく苦しむことはなかった。後半は左サイド（実際は逆）に移り、とても良いレベルを保った」
ブンデスリーガではまだ１試合しか出場していない川粼にとっては、いいアピールになったはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】劇的決勝弾をお膳立て！日本代表MFのピンポイントアシスト
