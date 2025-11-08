メジャー通算223勝、今季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手は6日（日本時間7日）、米人気ポッドキャスト『ダン・パトリック・ショー』にゲスト出演。2年間同僚として過ごした、大谷翔平投手や山本由伸投手について語っている。

■「中途半端な球速」で投げてはいけない

『ダン・パトリック・ショー』にリモート出演したカーショーは、ワールドシリーズで3勝を挙げた山本の話題に触れ、「ヤマがやったことは本当にすごかった。あんなの、野球界でまた見られるかどうか分からない。第6戦で先発した投手が、翌日にも登板して……1アウトや2アウトを取るだけじゃなくて、2回と3分の2イニングも投げたんだ。本当に信じられない人間離れしたパフォーマンスだったよ」と絶賛。献身的な姿に心を打たれたと明かした。

番組ホストのダン・パトリック氏から大谷との対戦経験を問われると、「（エンゼルス時代）1本も安打を許していないんだよ」と即座に回答。MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』によると、両者の対戦成績は11打数0安打でカーショーに軍配。四球もなく、最速93.6マイル（約150.6キロ）のフォーシームで2つ、スライダーとカーブで1つずつの計4三振を奪っている。

カーショーは「生涯自慢するよ。どういう反応するか分からなくて、まだ本人には言っていないけどね」と話すと、「（攻略法について）他球団の選手には絶対言わないが……中途半端な速さの球は絶対に投げてはダメ。残念ながら、もう自分はその中途半端な球しか投げられないんだけどね。今やったらたぶん通用しないだろうな」と笑った。

初対決となった2020年以降、メジャーリーグで大谷と通算11打席以上対戦し、無四球且つ無安打に抑えているのはレジェンド左腕カーショーのみ。球界屈指の「大谷キラー」であったと誇るには十分な実績だろう。