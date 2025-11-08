◇明治安田J2リーグ節 長崎―愛媛（2025年11月8日 ニンスタ）

明治安田J2リーグは8日、第36節の2試合が行われ、2位の長崎が愛媛に勝利し勝ち点を66とした。この結果、今節での優勝チーム決定はなくなり23日の第37節以降に持ち越しとなった。9日に第36節の残り8試合が行われる。

第35節終了時点で首位・水戸（勝ち点67）を勝ち点4差で追う長崎は、翁長聖の先制弾とマテウス・ジェズスのPKによるゴールで終始試合を支配し、終了間際には笠柳翼が5分で2発を決め4ー0で快勝。暫定ながら首位に勝ち点1差と迫った。

9日に行われる水戸―4位・大宮（Ksスタ）で水戸が勝利し、同日にフクアリで藤枝と対戦する3位・千葉（勝ち点62）が引き分け以下に終わった場合のみ、水戸のJ1初昇格が確定する。

23日に行われる第37節以降に持ち越しとなった注目の優勝争いは、同節に首位・水戸と長崎が直接対決（ピースタ）。水戸が9日の大宮戦に勝利すれば4差、引き分けなら2差、負けた場合はわずか1差で激突することになる。最終38節は水戸がホームで大分戦、長崎がアウェー徳島戦、千葉がホームで今治戦、大宮がアウェー山口戦となっている。最終節は全試合午後2時キックオフ。

水戸は2000年にJFLからJ2に昇格して以来、昇降格がなく、最高成績は03、19年の7位。“J2の門番”とも呼ばれている。9日の大宮戦を入れ残り3節。J2リーグ26年目のシーズンで初昇格と初優勝のW歓喜へ大一番が続く。