俳優の藤岡真威人（21）が8日、都内で「2026年版 藤岡真威人カレンダー」（株式会社ハゴロモ）発売記念イベントを開催。父・藤岡弘、（79）の伝説級のエピソードを披露した。

12月12日開幕の舞台「忠臣蔵」（〜12月28日、明治座）で赤穂浪士随一の剣豪・堀部安兵衛役を演じる藤岡。本番に向け、約2カ月前から木刀を振っているという。以前から父の本格的な指導を受けており、「基本的な刀の振り方や所作はずっと昔から学んでいて。幸いなことに木刀だけじゃなくて、模造刀とか竹水とかジェラルミ刀とか日本刀たくさんあるので。抜刀や帯刀も全部…家に道場があるので、父に直接教えてもらったりとかしていました」と明かした。

武士役を演じた芸能人が度々口にするのが、「夜の公園で素振りをしていたら警察に通報されてしまった」というエピソード。夜の河川敷で素振りに励んでいるという藤岡は「僕はないんです」と答えつつ、それこそ父が…」と苦笑。「父も全く同じことをしていて。昔なんですけど、僕と違うのは、バリバリ日中とかにやってたらしいんですよ」と語った。

さらに「しかも、父って刀振るときって絶対に気合いが入るんですよ。“えーい！”っていう」と父そっくりのかけ声を披露し、報道陣を笑わせる場面も。「目立つじゃないですか。案の定通報されて警察官来られたらしいんですけど、僕が聞いた話だと、警察官もいざ来てみたら一瞬で藤岡弘、だって分かって。弘、さんならって大ごとにはならなかったらしいんです。だけど、さすがに周りで気にされる方はいらっしゃるから、ちょっとごめんなさいっていう話になってたと聞いて」とハイテンションで暴露し、「その話を聞いてたんで、僕は夜人目のつかないところで…って気にしてます」と話していた。